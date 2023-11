Vasco x Corinthians: como fica o risco de rebaixamento dos times com o resultado da partida

O jogo entre Vasco e Corinthians pode ser considerado uma decisão na luta contra o rebaixamento. Matematicamente falando, a partida é fundamental para definir qual time brigará até a última rodada para escapar da zona da degola.

Se vencer, o Timão praticamente se livra do perigo e afunda ainda mais o cruz-maltino. Caso contrário, a equipe carioca respiraria um pouco mais aliviada no Campeonato Brasileiro e ligaria o alerta dos paulistas.

Uma vitória do Vasco ajudaria a dar um respiro na luta contra o rebaixamento. Segundo os dados da Bola de Cristal do Brasileirão, um triunfo do time treinado por Ramón Díaz faria com que o risco de cair para a segunda divisão diminuísse de 30,1% para 5,7%. Em contrapartida, a probabilidade de queda do Corinthians aumentaria de 9% para 20,6%.

Caso a partida termine empatada, o Corinthians sairia de São Januário mais satisfeito. Isso porque, segundo os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Timão cairia para 5,1%, enquanto o do Vasco iria para 34,2%. Desta forma, o cruz-maltino aumentaria sua porcentagem e se aproximaria do Bahia como o time com mais riscos de ocupar a última vaga no Z4.

Se o Vasco sair de São Januário com uma derrota, o risco de rebaixamento começaria a preocupar o clube a três rodadas do fim da competição. Em caso de vitória do Corinthians, as chances do time carioca disputar a segunda divisão no ano que vem seria de 52,2%, a maior probabilidade dentre os times que lutam contra o Z4. Por outro lado, o Timão praticamente escaparia da degola e ficaria com a porcentagem de apenas 0,081%.

Os números apontam, portanto, que o jogo desta noite é uma espécie de final para o Vasco, já que apenas a vitória interessa ao clube. Um empate pode ser interessante para as pretensões do Corinthians. De acordo com a ferramenta do GLOBO, o Vasco é o favorito para vencer o confronto de logo mais, com 37,25%, contra 35,98% do time paulista. As chances de empate são de 26,77%.