Brasileirão: Botafogo ainda tem chances de título? Corinthians cai? Veja as probabilidades

A reta final do Brasileirão 2023 está repleta de emoções rodada a rodada. Considerada uma das mais disputadas dos últimos anos, três equipes que ainda possuem chances de título: Botafogo, Palmeiras e Flamengo.

O Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, divulgou as chances de título, Libertadores e rebaixamento no Brasileirão. O Palmeiras, líder do campeonato, tem a maior porcentagem de ser campeão com 55% de chances. O Verdão está com a mesma pontuação que o Flamengo, porém está em primeiro por saldo de gols.

Outra equipe que viu suas chances de título aumentarem é o Flamengo. O Rubro Negro, que assumiu a vice-liderança nessa rodada, possui 19,10% de probabilidade. O time cresceu de rendimento sob o comando de Tite e se credencia entre as melhores do campeonato.

Liderando quase que todo o Brasileirão, o Fogão viu sua vantagem cair nos últimos meses. Com a segunda pior campanha do segundo turno, a equipe está com 18,50% de chances de vencer o campeonato. Após saída do técnico Luís Castro no meio do ano, a Estrela Solitária caiu de rendimento e viu Palmeiras e Flamengo ultrapassarem na colocação.

Rebaixamento

A briga na parte de baixo da tabela também está acirrada. Além de América MG e Coritiba já rebaixados, os times que estão entre a 12ª e 18ª colocação, correm risco de jogar a segunda divisão no ano que vem.

Liderando as chances está o Goiás com 96%. Logo depois aparecem as equipes do Bahia, Cruzeiro e Vasco, respectivamente. Santos, Corinthians, Fortaleza e Internacional, também aparecem entre os candidatos a queda.

Chances de Libertadores

Enquanto a briga pelo título e rebaixamento está bem acirrada, a disputa para jogar a Libertadores no próximo ano ficou definida. Além de Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e São Paulo que já estão classificados, Atlético MG, Grêmio e Bragantino apresentaram mais de 99% de chances

A única equipe que apresentou chances mínimas é o Athletico PR, com 0,81%. O Furacão está oitava colocação com 52 pontos.

Veja as probabilidades de título no Campeonato Brasileiro

Palmeiras - 55,3%

Flamengo - 19,10%

Botafogo - 18,50%

Atlético MG - 3,7%

Grêmio - 1.7%

Bragantino - 1.7%

Veja as probabilidades de classificação para Libertadores

Atlético MG - 99.96%

Bragantino - 99.62

Grêmio - 99.60

Athletico PR - 0,81%

Veja as probabilidades de para rebaixamento

Goiás - 96,8%

Bahia - 32,4%

Cruzeiro - 27,9%

Vasco da Gama - 24%

Santos - 9,7%

Corinthians - 7,0%

Fortaleza - 1,7%

