Corinthians x Vasco: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Corinthians e Vasco se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 36º rodada do Brasileirão Série A.

O Timão entra em campo após uma derrota humilhante para o Bahia, sofrendo uma goleada por 5 a 1, dentro de sua própria casa na Neo Química Arena. A derrota foi a mais impactante para o time atuando em seu estádio diante da presença da torcida. Até então, o time liderado por Mano Menezes tinha sido derrotado pelo Flamengo em 2020, também por 5 a 1, porém, na época da pandemia de covid-19, sem a presença de torcedores.

O clube está ocupando a 13ª posição no Brasileirão, somando 44 pontos. A diferença para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos. Existe a possibilidade de o Corinthians cair uma posição, caso o Cruzeiro vença o Goiás, no jogo desta segunda-feira.

Para o próximo confronto, o treinador do Corinthians não contará com o zagueiro Gil, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bahia e cumprirá suspensão automática. No entanto, Bruno Méndez, Ruan Oliveira e Caetano, que estavam suspensos na rodada anterior, retornam e estarão disponíveis para jogar.

Além disso, Fausto Vera, com dores no tendão de Aquiles da perna esquerda, Gustavo Mosquito, com desconforto muscular na panturrilha direita, Roni, com problemas musculares, e Matías Rojas, com dores na coxa esquerda, estão fora do jogo. Todos os quatro jogadores não viajarão para o Rio de Janeiro, priorizando suas respectivas recuperações.

E quanto ao Vasco?

O Vasco, por sua vez, está defendendo uma série invicta de seis jogos, com três vitórias e três empates. No último confronto, ficou em um empate sem gols contra o Athletico-PR, em Curitiba (PR). Com isso, ocupa a 15ª posição na tabela, acumulando 42 pontos.

O técnico Ramón Díaz enfrenta dificuldades na montagem de sua equipe, já que três zagueiros estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo — Léo, Maicon e Robson Bambu —, além do meio-campista Marlon Gomes. O treinador terá Capasso e Medel como opções para formar a dupla de zaga, porém, o chileno não está em sua plenitude física devido a dores na virilha e provavelmente jogará sob esforço.

Outro jogador que tem lidado com problemas físicos é o volante Paulinho, que está com dores no ombro e sua participação no jogo é incerta. Por outro lado, o volante Jair e o atacante Rossi estão de volta após cumprirem suspensão e estarão disponíveis para o confronto.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Caetano), Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Moscardo, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto

Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Vasco

​Léo Jardim, Paulo Henrique, Capasso, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes (Payet); Rossi, Vegetti e Gabriel Pec

Técnico: Ramon Díaz

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians pelo Brasileirão?

O jogo desta terça-feira, às 21h30, entre Corinthians x Vasco terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Corinthians?

Você pode assistir a partida online pela Premiere e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Corinthians?

02/12 - Corinthians x Internacional - Brasileirão

06/12 - Corinthians x Coritiba - Brasileirão

Qual é o próximo jogo do Vasco?