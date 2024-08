O atual prefeito e candidato à reeleição à prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), tem 36% das intenções de voto na cidade, e a deputada federal Maria do Rosário (PT) tem 31%, de acordo com a pesquisa Quaest encomendada pela RBS TV, afiliada da TV Globo, e divulgada nesta terça-feira, 27. Pela margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, há empate técnico entre o atual prefeito e a deputada.

Na terceira posição está Juliana Brizola (PDT) com 11%, seguida por Felipe Camozzato (Novo) com 3%. Os demais candidatos não pontuaram.

A pesquisa Quaest foi registrada no TSE como RS-09561/2024 e realizou presencialmente 900 entrevistas entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Intenções de voto em Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB): 36%

Maria do Rosário (PT): 31%

Juliana Brizola (PDT): 11%

Felipe Camozzato (NOVO): 3%

Cesar Pontes (PCO): 0%

Luciano do MLB (UP): 0%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0%

Carlos Alan (PRTB): 0%

Indecisos: 12%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Pesquisa espontânea e rejeição

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, Sebastião Melo tem 15% e Maria do Rosário 14%. A disputa segue com Juliana Brizola, que tem 2%, e Felipe Camozzato, com 1%. Carlos Alan foi citado, mas não chegou a somar 1%. Já Luciano do MLB, Fabiana Sanguiné e Cesar Pontes não foram citados na pesquisa espontânea. Nesse cenário, os indecisos somam 67%.

A gestão do atual prefeito também foi avaliada na pesquisa. Para 36% dos entrevistados, o governo de Melo é positivo e 33% o consideram regular. Outros 29% avaliam como negativa e 2% não souberam ou não quiseram responder. O candidato à reeleição é também o mais conhecido, por 54%, mas tem a segunda maior rejeição, com 40%, atrás somente de Maria do Rosário, rejeitada por 48%.

Avaliação dos candidatos

Sebastião Melo (MDB)

Conhece e vota (potencial de voto): 54%

Não conhece: 4%

Conhece e não vota (rejeição): 40%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Juliana Brizola (PDT)

Conhece e vota (potencial de voto): 43%

Não conhece: 17%

Conhece e não vota (rejeição): 37%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Maria do Rosário (PT)

Conhece e vota (potencial de voto): 42%

Não conhece: 6%

Conhece e não vota (rejeição): 48%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Felipe Camozzato (NOVO)

Conhece e vota (potencial de voto): 11%

Não conhece: 70%

Conhece e não vota (rejeição): 18%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Cesar Pontes (PCO)

Conhece e vota (potencial de voto): 5%

Não conhece: 79%

Conhece e não vota (rejeição): 15%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Fabiana Sanguiné (PSTU)

Conhece e vota (potencial de voto): 3%

Não conhece: 86%

Conhece e não vota (rejeição): 10%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Luciano do MLB (UP)

Conhece e vota (potencial de voto): 2%

Não conhece: 90%

Conhece e não vota (rejeição): 7%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Carlos Alan (PRTB)

Conhece e vota (potencial de voto): 2%

Não conhece: 90%

Conhece e não vota (rejeição): 8%