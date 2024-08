Desemprego nunca mais? Esta habilidade aumenta em 29% as chances de contratação Segundo estudo do LinkedIn, profissionais com habilidades verdes têm mais chances de ser contratados do que aqueles que não têm; conheça o melhor caminho para desenvolvê-las

O estudo foi feito com base em dados globais de mais de 930 milhões de trabalhadores cadastrados na plataforma (Freepik)