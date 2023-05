Vasco e Palmeiras hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 23, às 16h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelas segunda rodada da Brasileirão Série A

Após vencer o Cuiabá no primeiro jogo, o Palmeiras busca, agora fora de casa, seu segundo triunfo consecutivo. A equipe inicia esse Brasileirão em bom momento na temporada, principalmente por conta de seus dois títulos no começo do ano.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira ainda não conta com Raphael Veiga, que se recupera de lesão muscular na coxa. As dúvidas também são sobre Mayke e Rony, que não atuaram contra o Cerro Porteño no meio de semana.

Do outro lado o Vasco, que venceu o Atlético MG no primeiro jogo, busca sua segunda vitória consecutiva na competição. O Cruz Maltino, que realizou 16 contratações ao todo esse ano, ainda não sabe se conta com o meia Carabajal, emprestado pelo Santos até o fim do ano.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Vasco e Palmeiras hoje

O jogo deste domingo às 16h00 entre Vasco e Palmeiras terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Vasco x Palmeiras online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que pode ser assistido através da plataforma Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?

26/04 - Tombense x Palmeiras - Copa do Brasil

29/04 - Palmeiras x Corinthians - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Vasco?

01/05 - Vasco da Gama x Bahia - Campeonato Brasileiro

06/05 - Fluminense x Vasco - Campeonato Brasileiro

