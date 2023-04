Vasco da Gama escolhe Imply como nova fornecedora de tecnologia para venda de ingressos

O Vasco da Gama anunciou nesta sexta-feira, 14, que a gaúcha Imply foi a empresa vencedora da concorrência para fornecimento de tecnologias e serviços de venda de ingressos e controle de acessos do estádio São Januário.

Atendendo aos padrões da FIFA e do Estatuto do Torcedor, a Imply será responsável pelo desenvolvimento de soluções para modernizar, facilitar e otimizar as experiências dos fãs e maximizar a transformação digital nas operações de estádio.

“Trazer uma referência de mercado como é a Imply é mais um passo que damos olhando para a jornada do torcedor e como conseguimos atender com o que há de melhor disponível para o Vascaíno. Estamos muito felizes por essa parceria e temos certeza que iremos dar ao torcedor uma experiência cada vez melhor, seja em São Januário ou no Maracanã. As áreas de controle de acesso e ticketing são cruciais e buscamos a excelência no tratamento de dados. Temos a certeza que a Imply prestará o melhor serviço. Há um investimento significativo para entregar ao torcedor catracas novas e tecnologia de ponta, esse é o nosso comprometimento e a certeza de termos escolhido o parceiro correto", disse Caetano Marcelino, diretor comercial do Vasco.

Os principais objetivos do projeto são oferecer maior agilidade, facilidade e segurança para o público, como por exemplo na compra de ingressos, acesso ao estádio e atendimentos, além de otimizar processos operacionais. Para isso, a plataforma Eleven360 Imply integrará ferramentas customizadas para o Vasco.

"Estamos muito felizes em levarmos a nossa tecnologia de ticketing, controle de acesso e serviços de staff, consagradas nos maiores campeonatos, clubes e estádios do Brasil, e em outros países que atuamos, para o nosso novo parceiro Vasco", afirma Tironi Paz Ortiz, Founder CEO da Imply.

A empresa está presente em mais de 125 países e, apenas em 2022, vendeu mais de 7.4 milhões de ingressos vendidos, atuou em 515 jogos em 11 campeonatos.