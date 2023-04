CBF vai distribuir NFTs gratuitos do Brasileirão com benefícios exclusivos para torcedores

A partir desta sexta-feira, 14, torcedores do futebol brasileiro poderão resgatar gratuitamente um token não fungível (NFT) do Brasileirão. A iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) busca utilizar a tecnologia blockchain para aprimorar a experiência do torcedor em uma plataforma exclusiva.

"Na minha gestão à frente da CBF, buscamos nos conectar com todas as formas de interação com o torcedor. Trazer a tecnologia, aliada à emoção do futebol, nos dará ainda mais opções de aproximação e de engajamento com novos públicos e diferentes perfis de torcedores", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em um comunicado de imprensa.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Chamada de Passe de Temporada, a coleção de NFTs dará o direito aos torcedores participarem de uma plataforma gamificada exclusiva que será lançada em maio. O Fanverso, nome da plataforma, reunirá uma série de ações e benefícios relacionados ao Brasileirão.

Além disso, os torcedores que resgatarem os NFTs terão taxas mais baixas de negociação de criptomoedas na Binance e descontos nos cursos da Escola de Gestão e Negócios da CBF Academy.

Eles também poderão participar do match prediction, votar em enquetes e outras experiências gamificadas. Os que tiverem o melhor desempenho poderão resgatar prêmios exclusivos, itens colecionáveis, ingressos, experiências de hospitalidade, entre outros, segundo o comunicado.

Como resgatar os NFTs

A corretora de criptomoedas Binance ficará responsável pela emissão dos tokens. Para resgatá-los, é necessário se cadastrar no site do Brasileirão e no da Binance, seguindo três passos, segundo o comunicado:

1. Cadastre-se no site do Brasileirão Assaí para resgatar um código.

2. Acesse a página inicial do NFT Passe de Temporada do Brasileirão Assaí 2023 da Binance usando o código e registre-se. Quem já for usuário da Binance também poderá resgatar seu NFT indicando amigos para abrirem uma conta na corretora.

3. Conclua o processo de verificação de identidade e o NFT será desbloqueado automaticamente.

“Estamos honrados em fazer essa parceria com a CBF e temos certeza de que esse lançamento histórico permitirá que mais brasileiros se sintam mais próximos de seus clubes e aprendam sobre criptomoedas, para que possam aproveitar o que essa tecnologia tem a oferecer”, disse Guilherme Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok