Vai para a Copa do Mundo? Saiba onde se hospedar em Doha

Faltando 34 dias para o início da Copa do Mundo de Futebol 2022, hotéis no Catar já estão prontos para receber torcedores de todo o mundo. Dentre as hospedagens luxuosas estão duas unidades do Tivoli em Doha: o Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli e o Al Najada Doha Hotel by Tivoli.

Durante o período do evento esportivo, os hóspedes poderão usufruir de ofertas especiais na estadia e em jantares.

Próximo às propriedades estão o Estádio 974, com a Fan Zone do Parque Al Bidda e a famosa “Corniche”, passeio marítimo que percorre toda a baía de Doha e que acolherá os mais diversos eventos. Os hotéis também estão a uma curta distância do Aeroporto Internacional de Doha.

Situados no coração do histórico e vibrante Souq Waqif, em Doha, os oito hotéis boutique Bismillah, Al Mirqab, Arumaila, Al Jasra, Al Bidda, Al Jomrok, Musheireb e Najd, todos eles unidades do Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli, têm referências da riqueza de um passado histórico e opulento e da modernidade de um presente mais minimalista.

Combinando o antigo estilo árabe com uma elegância contemporânea de influência europeia, o Al Najada Doha Hotel by Tivoli é o local para quem se interessa por história, com a decoração do interior com referências arquitetônicas do Souq Waqif, situado a poucos quarteirões do hotel.

Os clientes do Al Najada by Tivoli podem desfrutar de uma viagem culinária com pratos tradicionais no restaurante do hotel, o Al Baraha.

Ao ficarem hospedados em qualquer uma destas unidades da Tivoli Hotels & Resort em Doha, os hóspedes poderão ainda desfrutar, à distância de uma curta caminhada ou viagem de metro, de várias atividades, como visitas a museus e parques, acesso às mais diversas lojas, restaurantes e espaços para diversão em família.

As ofertas de entretenimento são também muitas, desde safaris pelo deserto a uma aventura pelas gigantes dunas de areia, passando pela descoberta do Mar Interior Khor Al Adaid ou dos mangais de Thakira, em caiaque. Para os visitantes que desejem aprender mais sobre a história desta moderna nação, o Museu Nacional do Qatar e o 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum são uma ótima opção.

A oferta de gastronomia dos Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli contempla uma seleção de restaurantes de renome que varia entre a cozinha italiana no “La Piazza” e o “Al Shurfa” para os que gostam de acompanhar um jogo de futebol com petiscos e uma vista sobre Doha. Há ainda, o “Argan” premiado como o melhor restaurante marroquino da cidade, e o “La Patisserie” para aqueles que não abdicam de um doce.

Graças ao serviço de “Open Benefits”, um novo conceito introduzido pelo grupo, todos os hóspedes de qualquer um dos oito Souq Waqif Boutique Hotels podem usufruir de todas as facilidades em qualquer uma das propriedades.

As diárias no Al Najada Doha Hotel by Tivoli custam a partir de QR 1.786 (aproximadamente R$ 2.586) e de QR 1.768 (aproximadamente R$2.560) por noite, nos Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli.

