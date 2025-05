Última rodada da Libertadores 2025: saiba quem pode se classificar e o que está em jogo

A última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025 promete decisões importantes para várias equipes sul-americanas. Alguns times já estão classificados, enquanto outros ainda lutam por vagas nas oitavas de final.

Desdobramentos nos grupos B, C e D

Grupo B

O River Plate, já classificado em primeiro lugar, enfrenta o Universitario, que está em segundo com sete pontos. Um empate garante a classificação dos peruanos, desde que o Independiente del Valle, terceiro colocado, não vença por mais de três gols o Barcelona de Guayaquil, que está na lanterna. O Del Valle precisa vencer e torcer por derrota ou empate do Universitario para avançar, enquanto o Barcelona depende de uma combinação de resultados para seguir na competição.

Jogos: River Plate x Universitario e Independiente del Valle x Barcelona de Guayaquil.

Grupo C

O Flamengo, segundo colocado com oito pontos, recebe o Deportivo Táchira, que ainda não pontuou. Uma vitória simples garante a vaga do Flamengo nas oitavas. A LDU, que também tem oito pontos, enfrenta o Central Córdoba, líder com 11 pontos, que já está classificado. Para ficar fora, o Central Córdoba precisaria de uma combinação improvável de resultados.

Jogos: Flamengo x Táchira e LDU x Central Córdoba.

Grupo D

O São Paulo lidera o grupo com 11 pontos e já está classificado. Um empate contra o Talleres garante a liderança da chave. O Libertad, que também já assegurou vaga, precisa de uma combinação de resultados para superar o São Paulo.

Jogos: São Paulo x Talleres e Libertad x Alianza Lima.

Expectativas nos grupos E e demais confrontos

No Grupo E, o Fortaleza, em segundo lugar com oito pontos, ainda pode superar o Racing, líder com 10 pontos, caso vença fora de casa. Um empate pode ser suficiente dependendo do resultado do Atlético Bucaramanga contra o Colo-Colo.

Jogos: Racing x Fortaleza e Colo-Colo x Atlético Bucaramanga.

Além desses grupos, outras partidas também definirão os classificados e as posições para a próxima fase do torneio, tornando a última rodada decisiva para o futuro dos clubes na Libertadores 2025.

A última rodada será fundamental para os clubes que ainda buscam avançar e para os já classificados garantirem melhores posições.