Botafogo x Universidad de Chile: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Libertadores

O Botafogo e Universidad de Chile se enfrentam nesta terça-feira, 27, às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela Copa Libertadores e terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Em excelente fase na temporada, o Botafogo busca mais uma vitória para consolidar sua posição na liderança do grupo. Com apoio da torcida no Nilton Santos, o time comandado por Artur Jorge aposta na força ofensiva de nomes como Tiquinho Soares e Savarino. Já a Universidad de Chile tenta surpreender fora de casa e segue em busca da classificação para a próxima fase.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Universidad de Chile hoje pela Libertadores?

Como assistir online o jogo do Botafogo x Universidad de Chile hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.