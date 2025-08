Trevor Ariza, ex-campeão da NBA, declara falência e pede redução de pensão

Trevor Ariza, ex-jogador da NBA e campeão com o Los Angeles Lakers em 2009 ao lado de Kobe Bryant, declarou falência e enfrenta sérias dificuldades financeiras. Segundo o site especializado Clutch Point, o ex-atleta, hoje com 39 anos, solicitou judicialmente a redução no valor da pensão alimentícia dos filhos, dos quais é o principal cuidador desde o fim de 2023.

Ariza alega não ter fonte de renda estável

"Tenho explorado acordos, tentei de tudo para ganhar dinheiro. Mas não apareceu nada estável", afirmou Ariza, que está afastado das quadras desde 2022, de acordo com o jornal português A Bola.

Apesar de ter acumulado cerca de 100 milhões de euros ao longo da carreira (equivalente a R$ 648 milhões na cotação atual), Ariza não conseguiu manter estabilidade financeira após a aposentadoria. Ele alegou estar sem contratos fixos e sem fonte regular de renda.

Carreira sólida com passagens por 10 times da liga

Trevor Ariza teve uma trajetória sólida na liga norte-americana, com passagens por 10 franquias diferentes, entre elas Houston Rockets, New York Knicks, Washington Wizards, Miami Heat e Sacramento Kings.

Ao todo, disputou 1.118 jogos de temporada regular e outros 106 em playoffs, mantendo média de 10,4 pontos e 1,5 roubo de bola por partida — números que o tornaram reconhecido como um dos bons defensores da liga em sua época.

A temporada mais marcante de sua carreira foi em 2008/2009, quando teve papel importante na campanha do título dos Lakers, ao lado de estrelas como Kobe Bryant, Pau Gasol e Derek Fisher.