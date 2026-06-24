Brasil x Escócia: veja as prováveis escalações para o jogo da Copa do Mundo

Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Enquanto a Seleção Brasileira precisa apenas de um empate para confirmar a liderança da chave, os escoceses entram em campo pressionados e dependem de uma vitória para seguir sonhando com a classificação.

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, deve promover mais uma mudança na equipe em razão da lesão de Raphinha. A principal dúvida está justamente em quem ocupará a vaga do atacante do Barcelona.

Como o Brasil deve jogar contra a Escócia

Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória sobre o Haiti e está fora da partida. Nos treinamentos realizados nos últimos dias, Ancelotti observou diferentes alternativas para o setor ofensivo.

A tendência é que Rayan apareça como favorito para assumir a vaga entre os titulares. Com isso, Lucas Paquetá deve continuar atuando com mais liberdade pelo centro do campo, função que teve destaque na última rodada, de acordo com informações da ESPN e do portal Trivela.

Matheus Cunha e Vinicius Júnior, que tiveram boa atuação contra o Haiti, devem ser mantidos no ataque. Neymar está recuperado e relacionado, mas a expectativa é de que comece no banco de reservas e ganhe minutos ao longo da partida.

Outra questão envolve os jogadores pendurados. Casemiro e Douglas Santos correm risco de suspensão caso recebam cartão amarelo, mas a comissão técnica não deve poupá-los.

Provável escalação do Brasil

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (ou Léo Pereira), Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

Escócia chega pressionada para decisão

A Escócia precisa vencer para manter chances de avançar à próxima fase. O técnico Steve Clarke pode contar com retornos importantes para o confronto.

Scott McKenna tem chances de voltar após se recuperar de um problema na panturrilha. Aaron Hickey ainda é dúvida, enquanto Lewis Ferguson deve retornar ao time após ter sido preservado nos últimos dias.

A equipe escocesa deve manter uma formação com três defensores e apostar na experiência de nomes como Andrew Robertson, Scott McTominay e John McGinn para tentar surpreender a Seleção.

Provável escalação da Escócia

Escócia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Jack Hendry, Grant Hanley, Andrew Robertson e Kieran Tierney; Ryan Christie e Lewis Ferguson; Scott McTominay, John McGinn e Che Adams.

O que está em jogo no Grupo C

O Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos e vantagem no saldo de gols sobre o Marrocos. Um empate garante a primeira colocação da chave.

Já a Escócia soma três pontos e precisa vencer para aumentar as chances de classificação, além de depender do resultado da partida entre Marrocos e Haiti.

A partida marca o quinto encontro entre brasileiros e escoceses em Copas do Mundo e pode definir os caminhos das duas seleções no mata-mata do torneio.

Onde assistir Brasil x Escócia ao vivo?

A partida entre Brasil e Escócia acontece nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

A partida terá transmissão da TV Globo, ge, SporTV, Globoplay, CazéTV, SBT, NSports e e também no Disney+ para assinantes.