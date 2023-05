Seleção brasileira convoca jogadores para amistosos de junho; veja lista

O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, convocou neste domingo, 28, os jogadores que entrarão em campo para os amistosos do time nacional em junho.

O Brasil enfrenta a Guiné, no dia 17, em Barcelona, no estádio do Espanyol.

No dia 20, a seleção enfrentará o Senegal no estádio do Sporting, em Lisboa.

Quem foram os convocados para a seleção brasileira?

Goleiros

Alisson (Liverpool),

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras);

Laterais

Danilo (Juventus),

Wanderson (Monaco),

Alex Telles (Sevilla)

Ayrton Lucas (Flamengo);

Zagueiros

Ibañez (Roma),

Éder Militão (Real Madrid),

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense);

Meio-campistas

André (Fluminense),

Bruno Guimarães (Newcastle),

Casemiro (Manchester United),

Joelinton (Newcastle),

Lucas Paquetá (West Ham)

Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes

Malcom (Zenit),

Pedro (Flamengo),

Richarlison (Tottenham),

Rodrygo (Real Madrid),

Rony (Palmeiras)

Vini Jr (Real Madrid).

Quando serão os próximos amistosos do Brasil?

Brasil x Guiné

17 de junho

Brasil x Senegal

20 de junho

Técnico interino

A seleção segue sem um treinador definido para o time principal. Com isso, coube a Ramon Menezes, técnico do sub-20 da Seleção, fazer a convocação dos jogadores neste domingo. Menezes estava disputando até recentemente a Copa do Mundo da categoria na Argentina.