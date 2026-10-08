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Dia do Nordestino: 20 frases para celebrar a cultura nordestina nas redes sociais

Data celebrada em 8 de outubro destaca a cultura, a identidade e as tradições dos nove estados do Nordeste

Dia do Nordestino: seleção reúne frases curtas para homenagear a identidade nordestina e celebrar suas tradições (NELSON ALMEIDA/Getty Images)

Dia do Nordestino: seleção reúne frases curtas para homenagear a identidade nordestina e celebrar suas tradições (NELSON ALMEIDA/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05h01.

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Celebrado em 8 de outubro, o Dia do Nordestino foi criado em 2009, na cidade de São Paulo, por meio da Lei Municipal nº 14.952. A data foi instituída como uma homenagem à cultura nordestina e ao centenário do poeta cearense Patativa do Assaré.

A data também valoriza manifestações culturais que fazem parte da história brasileira, como a literatura de cordel, o forró, o frevo, o maracatu e o São João.

Para quem deseja marcar a data nas redes sociais, frases curtas podem acompanhar fotos, vídeos e publicações sobre a cultura nordestina. Confira 20 exemplos:

Frases para o Dia do Nordestino

  1. "Ser nordestino é carregar uma história que o Brasil inteiro conhece."
  2. "Nordeste é cultura, tradição, resistência e orgulho."
  3. "Que o orgulho de ser nordestino esteja sempre presente."
  4. "O Nordeste mora na música, na comida, na arte e no coração de quem conhece sua força."
  5. "Ser nordestino é ter raízes que atravessam gerações."
  6. "Nordeste é terra de histórias, sabores, ritmos e tradições."
  7. "Hoje é dia de celebrar a riqueza cultural do Nordeste."
  8. "Orgulho de uma terra que transformou a cultura brasileira."
  9. "O Nordeste tem voz, tem história e tem uma identidade que atravessa gerações."
  10. "Celebrar o Nordeste é celebrar uma parte essencial da história do Brasil."
  11. "Onde existe um nordestino, existe uma história para contar."
  12. "Nordeste é poesia em forma de paisagem, música e memória."
  13. "Que nunca falte orgulho das raízes nordestinas."
  14. "A cultura nordestina faz parte da identidade do Brasil."
  15. "Do sertão ao litoral, o Nordeste carrega uma diversidade que encanta."
  16. "Ser nordestino é transformar tradição em identidade."
  17. "Hoje o dia é de celebrar quem carrega o Nordeste no coração."
  18. "Nordeste é memória, ancestralidade e cultura viva."
  19. "Toda homenagem ao Nordeste também é uma homenagem à diversidade brasileira."
  20. "8 de outubro é dia de celebrar o orgulho de ser nordestino."
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