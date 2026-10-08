Dia do Nordestino: 20 frases para celebrar a cultura nordestina nas redes sociais

Celebrado em 8 de outubro, o Dia do Nordestino foi criado em 2009, na cidade de São Paulo, por meio da Lei Municipal nº 14.952. A data foi instituída como uma homenagem à cultura nordestina e ao centenário do poeta cearense Patativa do Assaré.

A data também valoriza manifestações culturais que fazem parte da história brasileira, como a literatura de cordel, o forró, o frevo, o maracatu e o São João.

Para quem deseja marcar a data nas redes sociais, frases curtas podem acompanhar fotos, vídeos e publicações sobre a cultura nordestina. Confira 20 exemplos:

Frases para o Dia do Nordestino