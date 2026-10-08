Dia do Nordestino: 20 frases para celebrar a cultura nordestina nas redes sociais

Celebrado em 8 de outubro, o Dia do Nordestino foi criado em 2009, na cidade de São Paulo, por meio da Lei Municipal nº 14.952. A data foi instituída como uma homenagem à cultura nordestina e ao centenário do poeta cearense Patativa do Assaré.
A data também valoriza manifestações culturais que fazem parte da história brasileira, como a literatura de cordel, o forró, o frevo, o maracatu e o São João.
Para quem deseja marcar a data nas redes sociais, frases curtas podem acompanhar fotos, vídeos e publicações sobre a cultura nordestina. Confira 20 exemplos:
Frases para o Dia do Nordestino
- "Ser nordestino é carregar uma história que o Brasil inteiro conhece."
- "Nordeste é cultura, tradição, resistência e orgulho."
- "Que o orgulho de ser nordestino esteja sempre presente."
- "O Nordeste mora na música, na comida, na arte e no coração de quem conhece sua força."
- "Ser nordestino é ter raízes que atravessam gerações."
- "Nordeste é terra de histórias, sabores, ritmos e tradições."
- "Hoje é dia de celebrar a riqueza cultural do Nordeste."
- "Orgulho de uma terra que transformou a cultura brasileira."
- "O Nordeste tem voz, tem história e tem uma identidade que atravessa gerações."
- "Celebrar o Nordeste é celebrar uma parte essencial da história do Brasil."
- "Onde existe um nordestino, existe uma história para contar."
- "Nordeste é poesia em forma de paisagem, música e memória."
- "Que nunca falte orgulho das raízes nordestinas."
- "A cultura nordestina faz parte da identidade do Brasil."
- "Do sertão ao litoral, o Nordeste carrega uma diversidade que encanta."
- "Ser nordestino é transformar tradição em identidade."
- "Hoje o dia é de celebrar quem carrega o Nordeste no coração."
- "Nordeste é memória, ancestralidade e cultura viva."
- "Toda homenagem ao Nordeste também é uma homenagem à diversidade brasileira."
- "8 de outubro é dia de celebrar o orgulho de ser nordestino."