Seleção brasileira: Com R$5,6 bilhões, especialistas analisam valor de elenco; veja os mais valiosos

O técnico Dorival Júnior anunciou a lista dos 26 convocados para os amistosos contra Inglaterra, no dia 23 deste mês, e Espanha, três dias após o primeiro confronto. O novo comandante da Seleção, que busca recolocar a equipe nos eixos após um início ruim com Fernando Diniz, terá um elenco bilionário nas mãos.

Segundo dados do Transfermarkt, os atletas chamados por Dorival, juntos, têm um valor de mercado estimado em R$ 5,6 bilhões. Se analisarmos por setores, o ataque é o que mais vale: R$ 2,65 bilhões, seguido por meio-campo (R$ 1,7 bilhão), zagueiros (R$ 772 milhões), goleiros (R$ 282 milhões) e laterais (R$ 198 milhões).

Os cinco atletas mais valorizados jogam do meio para frente. São eles: Vinícius Júnior, do Real Madrid (R$ 800 milhões), Rodrygo, do Real Madrid (R$ 535 milhões), Bruno Guimarães, do Newcastle (R$ 455 milhões), Gabriel Martinelli, do Arsenal (R$ 455 milhões) e Lucas Paquetá, do West Ham (R$ 350 milhões).

Especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolf Sports, Fábio Wolff ressaltou um aspecto importante da cifra revelada.

“É um número expressivo que mostra a força do futebol brasileiro, mas também ressalta a preocupação dos atletas brasileiros com as questões comerciais. Nos últimos anos, alguns atletas passaram a entender a importância de posicionarem como produtos. As conquistas esportivas regem o valor do atleta, mas o comportamento fora das quatro linhas pode valorizar ainda mais a imagem do jogador”, ressaltou.

Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, lembrou que os atletas seguirão valorizados, independente do desempenho da Seleção em campo.

“O torcedor brasileiro está acostumado com grandes conquistas e nos últimos anos, isso não tem acontecido. Mas nossos craques continuarão sendo valorizados. São atletas protagonistas em seus clubes, com destaque também fora de campo, e que ainda têm longa carreira pela frente, os tornando ídolos nacionais e internacionais. O desempenho na Seleção Brasileira, principalmente em jogos amistosos ou classificatórios, diferente de uma Copa do Mundo, talvez, não influencia os cifrões de venda do futebol”

Já Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports, empresa que agencia grandes craques brasileiros, como Vinícius Jr, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Endrick e Murilo, lembrou que os valores são apenas estimativas e que a situação numa possível negociação é bem diferente.

“Alguns atletas têm condição contratual que torna praticamente impossível alguém pagar pela rescisão dos seus contratos, e que podem ser considerados até mesmo, atletas que estão "fora do mercado". Esses números, alheios a realidade, impressionam, já que geram a impressão de que todo esse dinheiro poderia ser movimentado ao final de uma temporada, por conta desses atletas somente, mas não é assim”, analisou.

Veja a lista de convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

Rafael (São Paulo)

Bento (Athletico PR)

Ederson (Manchester City)

Laterais Direitos

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Girona)

Laterais esquerdos

Ayrton Lucas (Flamengo)

Wendell (Porto)

Zagueiros

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Beraldo (PSG)

Marquinhos (PSG)

Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

André (Fluminense)

Andreas Pereira (Fulham)

Lucas Paquetrá (West Ham)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolverhampton)

Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes