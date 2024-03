Campeonato Paulista 2024: veja confrontos e datas das quartas de final

Neste domingo, 10, foram definidas as últimas vagas para as quartas de final do Campeonato Paulista, estadual considerado o mais difícil do país. Ao todo oito times disputarão a vaga de melhor de São Paulo, em confrontos que iniciam no próximo fim de semana.

Nesta fase, as equipes se enfrentam em jogo único. O líder de cada grupo enfrenta o segundo, para garantir a vaga na semifinal. Os primeiros tem a vantagem de jogar em casa e em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.

No grupo A, o Santos comandado por Fábio Carrile, enfrenta a Portuguesa. O Peixe fez ótima campanha até o momento e espera com apoio do seu torcedor, conseguir avançar.

No grupo B, o Palmeiras, líder na classificação geral, enfrenta Ponte Preta. O Verdão é um dos favoritos ao bi-campeonato.

No grupo C, o Red Bull Bragantino enfrenta o Inter de Limeira. O Massa Bruta tem a vantagem de jogar em Bragança e também é um dos candidatos a título.

Após uma sequência ruim na competição, o São Paulo garantiu a classificação neste domingo, 10. A equipe enfrenta o Novorizontino no Morumbis, mirando o título que não vem a três anos.

Quando serão as quartas de final do Campeonato Paulista?

As quartas iniciam no próximo domingo, 17.

Veja os classificados para as quartas de final do Paulistão

Santos

Portuguesa

Palmeiras

Ponte Preta

RB Bragantino

Inter de Limeira

São Paulo

Novorizontino

Jogos e datas das quartas de final do Paulista 2024

Santos x Portuguesa

Domingo, 17 de março - horário e local a definir

Palmeiras x Ponte Preta

Domingo, 17 de março - horário e local a definir

Red Bull Bragantino x Inter de Limeira

Domingo, 17 de março - horário e local a definir

São Paulo x Novorizontino

Domingo, 17 de março - horário e local a definir

Onde assistir as quartas de final do Campeonato Paulista?