Convocação da Seleção Brasileira: veja os 26 nomes escolhidos por Dorival Junior

Na sexta-feira, 1, o técnico Dorival Júnior fez sua primeira convocação como líder da Seleção Brasileira. A lista para os confrontos contra Inglaterra e Espanha foi divulgada na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.

Diferente das convocações habituais de 23 jogadores, Dorival optou por selecionar 26 atletas para os embates contra os ingleses, marcado para o dia 23 de março, em Londres, e contra a Seleção Espanhola, no dia 26, em Madri.

A lista possui alguns nomes do futebol brasileiro, como o caso de Rafael e Pablo Maia do São Paulo, além de Bento, do Athletico PR. O destaque também é para o retorno de Richarlison, que ficou fora da última convocação.

Quando serão os jogos do Brasil?

23/03/2024 - Inglaterra x Brasil

26/03/2024 - Espanha x Brasil

Veja a lista de convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

Rafael (São Paulo)

Bento (Athletico PR)

Ederson (Manchester City)

Laterais Direitos

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Girona)

Laterais esquerdos

Ayrton Lucas (Flamengo)

Wendell (Porto)

Zagueiros

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Beraldo (PSG)

Marquinhos (PSG)

Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

André (Fluminense)

Andreas Pereira (Fulham)

Lucas Paquetrá (West Ham)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolverhampton)

Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes