São Paulo x Vasco: veja horário e onde assistir ao vivo

São Paulo e Vasco se enfrentam neste sábado, 20, às 18h30, no estádio do Morumbi em São Paulo. A partida é válida pela sétima rodada do Brasileirão Série A.

Após empate contra o Corinthians na última rodada, o São Paulo encara o Vasco querendo retomar o caminho das vitórias. O Tricolor vem de vitória contra o Sport fora de casa e busca novo triunfo dessa vez vez diante do seu torcedor.

Para o confronto, o técnico Dorival Junior pode não contar com o zagueiro Arboleda, que deixou o campo mancando no jogo contra o Sport e agora é dúvida para a partida. Alan Franco deve substitui-lo, fazendo dupla de zaga com Beraldo.

Já o Vasco, que perdeu para o Santos em casa na última rodada, busca um resultado diferente. A equipe venceu apenas uma vez no campeonato até o momento e ocupa a 16ª colocação.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Vasco

O jogo deste sábado, às 18h30, entre São Paulo x Vasco terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo São Paulo x Vasco online?

Você pode assistir a partida online no Premiere, através da plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do São Paulo?

23/05 - Academia Puerto Cabello x São Paulo - Copa Sul-Americana

27/05 - São Paulo x Goiás - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Vasco?

27/05 - Fortaleza x Vasco - Brasileirão Série A

05/06 - Vasco x Flamengo - Brasileirão Série A

