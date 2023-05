Botafogo x Fluminense: veja horário e onde assistir ao vivo

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado, 20, às 18h30, no estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro. A partida é válida pela sétima rodada do Brasileirão Série A.

Brigando na parte de cima da tabela, Botafogo e Fluminense entram em campo em momentos parecidos na temporada. Com apenas dois pontos de diferença entre as equipes, uma vitória para qualquer lado pode garantir a liderança da competição.

De um lado o Botafogo, que vem de duas derrotas seguidas, espera com apoio do torcedor retomar o caminho das vitórias. A equipe saiu atrás na fase de oitavas da Copa do Brasil, perdendo para o Athletico PR na Arena da Baixada.

Já o Fluminense, que venceu o Cuiabá na última rodada, busca vencer para alcançar a liderança. A equipe atualmente é a terceira colocada com 13 pontos e precisa, além de vencer, torcer por um tropeço do Palmeiras.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz deve ter a volta de Martinelli, que treinou com a equipe pela semana e deve reforçar o time titular.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Fluminense

O jogo deste sábado às 18h30 entre Botafogo x Fluminense terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo Botafogo x Fluminense online?

Você pode assistir a partida online no Premiere, através da plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Botafogo ?

25/05 - Cesar Vallejo x Botafogo - Copa Sul-Americana

28/05 - Botafogo x América MG - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Fluminense?

25/05 - The Strongest x Fluminense - Copa Libertadores

28/05 - Corinthians x Fluminense - Brasileirão Série A

