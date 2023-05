Santos x Palmeiras: veja horário e onde assistir ao vivo

Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 20, às 21h, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pela sétima rodada do Brasileirão Série A.

Após empate contra o Bragantino na última rodada, o Palmeiras busca retomar o caminho das vitórias na competição. O Verdão vem de vitória contra o Fortaleza em jogo de ida da Copa do Brasil e agora espera a segunda vitória consecutiva.

Para a partida, o Palmeiras não terá Abel Ferreira na beira do campo. O português cumpre suspensão após ter levado o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. Apesar da ausência do treinador, a equipe pode contar com o retorno do lateral Marcos Rocha, que treinou com a equipe na semana.

Já o Santos entra no clássico pressionado pela torcida. Após empate em casa contra o Bahia pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o Peixe saiu de campo com protestos do estádio. A equipe venceu o Vasco na última rodada e espera repetir o triunfo diante do Palmeiras.

No histórico do confronto, a equipe palmeirense tem ampla vantagem. Em 307 jogos, o Verdão venceu 134 contra 95 do Peixe. Na última partida entre eles, o Palmeiras venceu por 3 a 1 no Allianz Parque, em jogo válido pelo Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x Palmeiras

O jogo deste sábado às 21h entre Santos x Palmeiras terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Santos x Palmeiras online?

Você pode assistir a partida online no Premiere, através da plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Santos ?

24/05 - Audax Italiano x Santos - Copa Sul-Americana

28/05 - Red Bull Bragantino x Santos - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?

24/05 - Cerro Porteño x Palmeiras - Copa Libertadores

28/05 - Atlético MG x Palmeiras - Brasileirão Série A

