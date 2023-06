Após confusão na derrota para o Corinthians, Santos jogará sem torcida por 30 dias

O presidente do STJD, José Perdiz, proferiu uma decisão liminar, onde proibiu a presença de torcida na Vila Belmiro. Além disso, a torcida do Santos está proibida de frequentar os jogos do clube como visitante. A validade da decisão é de 30 dias ou até que o pleno do tribunal decida sobre o caso definitivamente.

A decisão também é válida para o Campeonato Brasileiro feminino. O primeiro jogo em que a suspensão passa a valer é contra o Flamengo, no domingo.

Caso dos fogos de artifício

O pedido foi feito pela procuradoria-geral do STJD, após a torcida do Santos jogou diversos fogos de artifícios no gramado durante a partida desta quarta-feira, contra o Corinthians, em que o clube perdeu por 2 a 0. O jogo precisou ser paralisado aos 44 minutos do segundo tempo. Como não houve garantias de segurança, a partida foi encerrada.

Por conta dos objetos, fogos e sinalizados jogadores em direção ao gramado, os jogadores do Santos precisaram ficar reunidos no meio do gramado por não conseguirem acessar os vestiários. O maior alvo das críticas era o técnico Odair Hellmann.

Nesta quinta-feira, o clube decidiu demitir o treinador. Ele tinha contrato com o Santos até dezembro deste ano.