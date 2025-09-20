Real Madrid x Espanyol: onde assistir e horário pela La Liga

O Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste sábado, 21, às 11h15, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A partida é válida pelo Campeonato Espanhol (La Liga) e terá transmissão na ESPN e Disney+.

O time comandado por Xabi Alonso lidera a LaLiga com 12 pontos em quatro jogos, mantendo 100% de aproveitamento. A equipe vem de vitórias consistentes contra Real Sociedad, Betis e Las Palmas, além de estrear com triunfo na Champions League contra o Olympique de Marseille. Mbappé é o artilheiro da competição, enquanto Vinícius Júnior e Rodrygo seguem como opções de velocidade no ataque. Bellingham retorna de lesão e reforça o meio-campo.

Por outro lado, o Real Madrid terá baixas importantes: Rüdiger, Mendy e Alexander-Arnold seguem fora por lesão, e Huijsen está suspenso.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid x Espanyol hoje pela La Liga?

O jogo deste sábado, 11h15, entre o Real Madrid e Espanyol terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Real Madrid x Espanyol hoje?

Você pode assistir à partida online pela Disney+.

Prováveis escalações: