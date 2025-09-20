Esporte

Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Partida entre Palmeiras x Fortaleza é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 20 de setembro de 2025 às 11h08.

O Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 20, às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Sportv e Premiere.

A estreia de Martín Palermo no comando do Fortaleza foi marcada pela quebra de um jejum de oito jogos sem vitórias, além da equipe não sofrer gols pela primeira vez na Série A desde o dia 10 de maio, quando goleou o Juventude por 5 a 0.

Apesar da conquista dos três pontos na semana passada, o Fortaleza segue no Z-4, ocupando a 19ª colocação com 18 pontos, e tem uma partida a menos. A distância para sair da zona de rebaixamento é de cinco pontos para o Santos, que tem 23 pontos.

Do outro lado, o Palmeiras vive uma realidade bem diferente. O Verdão vem de uma vitória por 2 a 1 contra o River Plate, pela Libertadores, no meio de semana, e goleou o Internacional por 4 a 1 na última rodada da Série A. O Palmeiras tem dominado como mandante e quer continuar com esse trunfo, além de aumentar suas chances de chegar ao topo da tabela. Com 46 pontos, o time ocupa a terceira colocação, a apenas quatro pontos de distância do líder Flamengo (50 pontos), que tem um jogo a menos.

No histórico de confrontos, Palmeiras e Fortaleza já se enfrentaram 26 vezes, com 11 vitórias do Verdão, oito do Fortaleza e sete empates. Jogando em casa, o Palmeiras tem um ótimo retrospecto: 8 vitórias, 3 derrotas e 1 empate.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Fortaleza hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h, entre o Palmeiras e Fortaleza terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere.

Prováveis escalações:

  • Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.
  • Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pierre, Lucca Prior; Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
