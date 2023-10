Real Madrid: clube se rende a tendência de espaços gastronômicos e lança rede de restaurantes

A gastronomia com o passar do tempo está acessando novos espaços, entre eles estádios e clubes de futebol. Quem entrou recentemente neste mundo foi o Real Madrid que anunciou uma parceria com o Grupo San Pablo para lançar sua rede de restaurantes. O Uno by Real Madrid será inaugurado em outubro na Cidade do México e projeta estar presente em diversos países até 2029.

De acordo com o clube, o empreendimento, inicialmente, pretende realizar uma expansão na América Latina e, logo após, nos Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia. O projeto pretende inserir 70% dos restaurantes, com capacidade em média de 100 pessoas, em grandes centros urbanos para que as pessoas possam assistir aos jogos do time.

Estádios do Brasil

No Brasil, essa tendência já se popularizou ao oferecer um ambiente único aos torcedores que podem se reunir para desfrutar de uma refeição enquanto assistem aos jogos. Com mais de 3,9 milhões de pessoas presentes nos estádios do Campeonato Brasileiro de 2023, os clubes apostam em espaços que ofereçam experiências gastronômicas completas. Em São Paulo, o Allianz Parque, a Neo Química Arena e o Morumbi já utilizam esse tipo de serviço.

Para Mark Zammit, CEO da GSH, empresa responsável por toda operação de alimentos e bebidas do Allianz Parque e Arena MRV, os clubes e estádios têm utilizado a gastronomia para atrair os fãs de futebol. “Antes era algo inédito ter um restaurante dentro de um estádio de futebol que tivesse alta gastronomia e em uma localização privilegiada para o campo. Pensando nessa necessidade, criamos um serviço exclusivo com foco em experiências únicas para os clientes”.

Instalado no anel superior no Allianz Parque, em São Paulo, o Braza Gastronomia tem como foco as carnes e pescados assados na churrasqueira. Do mesmo grupo, o La Coppa, restaurante especializado em cozinha italiana, apresenta um cardápio focado em massas e pizzas. Em dias de jogos os espaços funcionam com open food e open bar.

No Cícero Pompeu de Toledo, casa do Tricolor Paulista, se encontra o Camarote dos Ídolos. O menu diverso, oferece desde comidas tradicionais de estádios como pipoca, hot dog, pernil, sorvete, açaí até exclusividades como feijoada e paella (o prato principal varia a cada jogo) além das bebidas que inclui refrigerante, cerveja e Jack Daniel's.

Já a Fielzone Choperia, na Arena Corinthians, funciona como camarote durante os jogos. Nos demais dias a casa se converte em um bar-restaurante com programação musical e cardápio variado. “Oferecemos aos torcedores uma experiência completa. Além do jogo, que é o principal atrativo, incluímos comida de qualidade e com diversidades, bebida, encontro com ídolos, conforto e segurança para que a experiência seja completa. Nossos serviços começam horas antes do jogo e seguem depois da partida, o que é outro atrativo, pois se torna um programa familiar ou entre amigos”, contou Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, gestora dos camarotes Fielzone e dos ídolos.

No Rio de Janeiro, o estádio Nilton Santos do Botafogo, inaugurou o Star Kids Arena, espaço adaptado para receber festas de aniversário e eventos infantis em dias de jogos, com sua a operação iniciando-se 2 horas antes dos jogos e se encerrando após o apito final. Com serviço open food e open bar (exceto bebidas alcoólicas), o local possui instalação de brinquedos e videogames para o público infantil.

“Além de proporcionar momentos memoráveis para a família ao realizar um aniversário ou evento no dia do jogo do seu time do coração, a recreação ajuda a mantê-los entretidos e felizes, tornando a experiência gastronômica mais agradável para as famílias. Estabelecimentos que investem nesse aspecto não apenas atraem mais clientes, mas também contribuem para o bem-estar e o crescimento saudável das novas gerações”, destaca Alessandro Tomazelli, CEO da Cia do Tomate, empresa de recreação.