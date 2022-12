Quem será o novo técnico do Brasil? Veja os principais cotados

Após eliminação na Copa do Mundo e a confirmação da saída do técnico Tite, a seleção brasileira vira a página para iniciar a preparação para o próximo Mundial, que acontecerá no México, Estados Unidos e Canadá em 2026.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse durante a preparação para a Copa do Catar que só iniciaria a busca por um novo treinador em janeiro. Com a eliminação, o processo deve ser acelerado.

Além do sucessor de Tite, o mandatário terá que decidir quem será o diretor de seleções. Juninho Paulista ocupa o cargo e não tem a sua permanência garantida. As equipes de departamento médico, preparação física e análise de desempenho, que fizeram um bom trabalho na preparação para a Copa, terão a permanecia avaliada.

Quem vai substituir Tite?

Como Tite já havia que deixaria a seleção brasileira antes mesmo da Copa do Mundo, a CBF, apesar de não assumir publicamente, já está mapeando possíveis sucessores.

Em entrevista antes da Copa, Ednaldo deixou claro que o próximo comandante pode ser um estrangeiro. "A gente não tem nenhum preconceito de nacionalidade. Pode ser um treinador brasileiro, pode ser um treinador estrangeiro, desde que tenha competência e realmente um envolvimento com aquilo que o futebol brasileiro necessita", declarou o presidente da CBF.

Entre os mais cotados pela mídia esportiva estão brasileiros e estrangeiros que fizeram boas campanhas nas últimas temporadas.

Dorival Júnior: sem clube

Fernando Diniz: Fluminense

Abel Ferreira: Palmeiras

Mano Menezes: Internacional

Jorge Jesus: Fenerbahçe, da Turquia;

Pep Guardiola: Manchester City.

Situação dos técnicos cotados para assumir a Seleção

Guardiola é um dos favoritos do torcedor brasileiro. Em abril, o jornal espanhol Marca, noticiou que a CBF procurou o treinador espanhol e ofereceu um contrato milionário para ele assumir a seleção no próximo ciclo. O salário seria de 12 milhões de euros (R$ 61,6 milhões), inferior aos 20 milhões de euros (R$ 102,7 milhões) que o catalão recebe hoje no City. Em novembro, porém, o técnico renovou com o time inglês até 2025 e pode ter frustrado o sonho brasileiro.

O único desempregado da lista é o técnico Dorival Junior, atual campeão da Libertadores e Copa do Brasil. O treinador deixou o Flamengo após o clube abrir negociações com o português Vitor Pereira antes dele deixar o cargo. A negociação com a CBF será a mais fácil se ele for o escolhido.

Outro nome que não deve dificultar as conversar se for convidado é o português Jorge Jesus. Ele já sinalizou mais de uma vez que poderia retornar para o futebol brasileiro caso recebesse uma boa proposta.

Fernando Diniz renovou recentemente com o Fluminense, o que pode atrapalhar as conversas. Apesar de não ter conquistado nenhum título de relevância nacional, Diniz é lembrado pela forma ofensiva que suas equipes atuam.

Abel Ferreira ganhou tudo desde que chegou no Brasil. O treinador português renovou recentemente com o Palmeiras, mas a possibilidade de alçar voos maiores pode ajudar na negociação.

Mano Menezes, que já foi treinador da seleção brasileira, é cotado pela declaração do comentarista da TV Globo Caio Ribeiro. O ex-jogador disse que o atual técnico do Internacional será o novo treinador do Brasil em uma dobradinha com Andrés Sanchez, que assumiria um cargo de chefia da seleção masculina.

Com treinador brasileiro ou estrangeiro, a seleção brasileira volta a campo em março pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.