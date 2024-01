Vinicius Junior se torna o segundo brasileiro com mais gols pelo Real Madrid; veja o saldo

No último fim de semana, o atacante Vinicius Júnior fez história como brasileiro no Real Madrid: tornou-se, aos 23 anos, o segundo maior artilheiro do Brasil na história do clube espanhol. A conquista veio após a vitória do Real Madrid contra o Almería, por 3 a 2. Agora, o atacante brasileiro coleciona 70 gols com a camisa merengue.

À frente de Vini Jr. há somente Ronaldo Fenômeno, que marcou nada mais nada menos que 104 gols à frente do clube europeu em 117 jogos. Vini Jr., que chegou à marca em 243 partidas, pega o espaço antes ocupado por Roberto Carlos, que alcançou um total de 69 gols em 527 jogos.

Gigante entre os espanhóis

Ainda que não tenha alcançado o primeiro lugar no ranking, o atacante brasileiro está fazendo história na seleção do Real Madrid. Mesmo de fora dos campos por 11 jogos, vítima de lesões, Vini Jr. já se consagra como o quarto com maior saldo de gols na temporada, com 9 tentos em 17 partidas. A primeira colocação fica com Bellingham, com 17 gols em 25 jogos.

Além de bem colocado no ranking entre os colegas do clube, Vini Jr. também está na lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo,listado em terceiro lugar. Segundo o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o atacante foi avaliado em € 250,3 milhões (R$ 1,34 bilhão). Liderando a lista, está o companheiro dos brasileiros no Real Madrid, Jude Bellingham, avaliado em € 267,5 milhões (R$ 1,43 bilhão).