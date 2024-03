Vini Jr. é alvo de discriminação racial por torcida do Atlético de Madrid antes de jogo da Champions

Torcedores do Atlético de Madrid foram gravados chamando o jogador brasileiro Vinicius Júnior de "chimpanzé", em um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira.

O episódio de racismo contra o craque do Real Madrid aconteceu do lado de fora Estádio Metropolitano, onde o Atlético e o Inter de Milão se enfrentaram na Champions League.

Segundo o jornal "As", o episódio aconteceu enquanto os torcedores aguardavam a chegada do ônibus do time. De início, o grupo começou a entoar o cântico tradicional "alé, alé, alé; Atleti te amo, com você até o fim". Alguns torcedores, no entanto, acabaram por alterar a letra para "Alé, alé, alé, Vinicius chimpanzé".

Não é a primeira vez que o jogador brasileiro é vítima de racismo. Em janeiro deste ano, um juiz de Pamplona (norte da Espanha) arquivou uma denúncia por insultos racistas contra o atacante. O magistrado do tribunal número 4 de Pamplona admitiu que “os fatos podem constituir um crime”, segundo o despacho do juiz, mas não existiam dados os suficientes para identificar os culpados.

🚨| Mais uma vez a torcida RACISTA DO ATLÉTICO DE MADRID com cânticos racistas com o nome de Vini Jr. "Ale, ale, ale... Vinícius chimpanzé." RACISTAS DE MERDA! pic.twitter.com/Yq6HCGzGrJ — MADRIDISTAS (@MADRlDISTAS) March 13, 2024

Em outubro passado, o jogador testemunhou perante um juiz de Valência no âmbito da investigação que se realizava pelos insultos que recebeu num jogo da Liga contra a equipe do Valência, no dia 21 de maio de 2023.

Vinicius garantiu durante a cerimônia da Bola de Ouro, em novembro, que “é triste falar hoje de racismo, mas é preciso continuar lutando para que as pessoas sofram cada vez menos”. O brasileiro fez estas declarações numa cerimônia onde recebeu o prémio Sócrates, que premia projetos educativos no seu país e simboliza a sua luta contra a discriminação.