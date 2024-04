Vinícius Junior entra no top-10 de brasileiros artilheiros da Champions

O protagonismo de Vini Jr. no empate em 2 a 2 entre Real Madrid e Bayern de Munique, pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, já é rotina para o torcedor do clube espanhol. E os números do atacante mostram o porquê. Ele se tornou especialista em decidir no torneio e, com os dois gols desta terça, chegou aos 20 na Champions. Com isso, subiu degraus e entrou no top-10 de artilheiros brasileiros na competição.

Vinícius Junior deixou Ronaldinho Gaúcho para trás e se igualou a ninguém menos que Romário, com 20 gols. Rodrygo, seu companheiro de Real Madrid, e Hulk, hoje no Atlético-MG, também balançaram as redes 20 vezes na Liga. Confira o top-10:

1. Neymar - 43 gols

2. Rivaldo - 31 gols

3. Kaká - 30 gols

4. Jardel - 29 gols

5. Élber - 27 gols

6. Gabriel Jesus - 24 gols

7. Adriano - 22 gols

7. Luiz Adriano - 22 gols

7. Roberto Firmino - 22 gols

10. Vinícius Junior - 20 gols

10. Rodrygo - 20 gols

10. Romário - 20 gols

10. Hulk - 20 gols

Ranking no Real Madrid

Pelo Real Madrid, ele também subiu mais um posto. Deixou o argentino Hector Rial para trás e agora é o 24º maior goleador da história do clube, com 80 marcados. Entre os brasileiros, está abaixo apenas de Ronaldo Fenômeno, com 103.

"É uma honra para mim, porque de onde saí é muito difícil chegar aqui. Então sempre falo que já sou vencedor por estar aqui, rodeado dos melhores jogadores do mundo e de pessoas do bem. Fico feliz, claro, de fazer os gols. Mas mais de bater as metas do Ronaldo, que é um ídolo para mim. Só via na TV e hoje me dá conselhos. Ele é o Fenômeno", comentou o atacante na saída do jogo ao canal TNT, mostrando humildade ao falar de sua trajetória no Real.

"Fico muito feliz de seguir evoluindo, fazendo gols importantes com esta camisa que é a maior do mundo. Tenho de seguir pouco a pouco. Estou apenas começando, quero fazer mais gol e entrar para a história do clube. Aqui é um campo difícil, a torcida pressiona muito e eles têm um dos melhores goleiros de todos os tempos".

Com a igualdade no placar da Allianz Arena, a vaga na final será decidida no Santiago Bernabéu. O jogo de volta entre Real Madrid e Bayern de Munique será no próximo dia 8.