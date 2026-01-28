PSG x Newcastle: onde assistir e horário pela Champions League

Esporte

Partida entre PSG x Newcastle é válida pela última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26

28 de janeiro de 2026

O PSG e o Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é válida pela última rodada da fase de liga da UEFA Champions League e terá transmissão ao vivo na Space e HBO Max.

A equipe francesa busca consolidar sua posição entre os primeiros colocados para garantir vaga direta nas oitavas de final. Do outro lado, o Newcastle ainda tenta confirmar sua presença no mata-mata da competição, em uma chave equilibrada e com disputa intensa até a última rodada.

Prováveis escalações:

  • PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Mbaye; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
  • Newcastle: Pope; Trippier, Burn, Botman e Hall; Miley, Tonali, Ramsey, Barnes e Gordon; Wissa.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje pela Champions?

O jogo desta quarta-feira, 17h, entre PSG e Newcastle terá transmissão ao vivo no Space e na HBO Max.

Como assistir online o jogo do Newcastle hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max.

