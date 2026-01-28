PSG x Newcastle: onde assistir e horário pela Champions League

Repórter
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06h00.
O PSG e o Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é válida pela última rodada da fase de liga da UEFA Champions League e terá transmissão ao vivo na Space e HBO Max.
A equipe francesa busca consolidar sua posição entre os primeiros colocados para garantir vaga direta nas oitavas de final. Do outro lado, o Newcastle ainda tenta confirmar sua presença no mata-mata da competição, em uma chave equilibrada e com disputa intensa até a última rodada.
