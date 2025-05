Título do PSG na Champions tem homenagens a filha do técnico Luis Enrique, morta aos 9 anos

Os torcedores exibiram um bandeirão com um desenho de Luis fincando uma bandeira do clube no centro do campo ao lado de Xana. A imagem remete a um momento semelhante durante a comemoração da Champions de 2015, quando o técnico a conquistou no comando do Barcelona.

Neste sábado, Luis Enrique também vestiu uma camisa em homenagem à filha.

"Acho que essa foto reflete muito como era a felicidade da minha filha nas festas, sempre conectada com a família. E agora é hora de celebrar" - comemorou o treinador, em entrevista à TNT Sports, na qual recebeu uma foto do momento de 2015 e a beijou.