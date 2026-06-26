Esporte

Fase de grupos copa 2026

Cabo Verde tem chances de passar de fase na Copa do Mundo? Veja os cenários da seleção de Vozinha

Equipe africana encara a Arábia Saudita na última rodada da fase de grupos e ainda pode terminar na liderança do Grupo H

Vozinha: goleiro tenta seguir em boa fase contra a Arábia Saudita (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Vozinha: goleiro tenta seguir em boa fase contra a Arábia Saudita (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 26 de junho de 2026 às 15h21.

Última atualização em 26 de junho de 2026 às 15h33.

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Cabo Verde chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 dependendo apenas de si para conquistar uma vaga no mata-mata. A seleção africana enfrenta a Arábia Saudita nesta sexta-feira, 26, às 21h, de Brasília, e pode até terminar na liderança do Grupo H.

A equipe, que conta com o goleiro Vozinha, destaque da equipe após a excelente estreia contra a Espanha, soma quatro pontos após duas rodadas e faz uma campanha acima das expectativas.

O que Cabo Verde precisa para se classificar?

O cenário mais simples é uma vitória sobre a Arábia Saudita. Nesse caso, Cabo Verde garante presença no mata-mata sem depender de qualquer outro resultado.

Além da classificação, a seleção ainda pode terminar na primeira colocação do grupo caso o Uruguai vença a Espanha e tenha uma combinação de saldo de gols.

E se empatar?

Um empate também pode ser suficiente para colocar Cabo Verde no mata-mata. Nesse cenário, a equipe torce por uma vitória da Espanha sobre o Uruguai. Dependendo do placar da outra partida, os cabo-verdianos ainda podem avançar mesmo com igualdade no marcador, já que a definição pode passar pelo número de gols marcados.

Se perder para a Arábia Saudita, Cabo Verde estará eliminado da Copa do Mundo.

Vozinha vive campanha histórica

Aos 40 anos, Vozinha é um dos líderes da seleção cabo-verdiana e disputa a primeira Copa do Mundo da carreira. O goleiro tem sido peça importante na campanha da equipe, que chega à rodada decisiva com chances reais de alcançar o mata-mata pela primeira vez em sua história.

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