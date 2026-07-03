Eliminada por Portugal, Croácia amplia 'maldição' envolvendo o Brasil

A eliminação da Croácia para Portugal, na última quinta-feira, 2, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, traz uma curiosa coincidência envolvendo a Seleção Brasileira. Embora o Brasil não tenha participado diretamente da partida, a queda croata manteve viva uma sequência que já dura quatro décadas.

Desde 1986, praticamente todas as seleções que eliminaram o Brasil em uma Copa do Mundo fracassaram na edição seguinte, sem conseguir vencer sequer um confronto de mata-mata. A Croácia, que despachou a Seleção Brasileira nas quartas de final do Mundial de 2022, tornou-se a mais recente integrante dessa lista ao ser derrotada por Portugal por 2 a 1 logo em seu primeiro duelo eliminatório em 2026.

A única exceção nesse período foi a Holanda. Depois de eliminar a Amarelinha nas quartas de final da Copa de 2010, os holandeses voltaram a fazer boa campanha quatro anos depois, chegando até as semifinais do Mundial disputado no Brasil, em 2014.

'Maldição' do Brasil?

A sequência começou após a Copa de 1986. Naquele Mundial, a França eliminou o Brasil nas quartas de final, nos pênaltis. Quatro anos depois, os franceses sequer conseguiram se classificar para a Copa de 1990.

Em 1990, foi a vez da Argentina eliminar a Seleção nas oitavas de final. No Mundial de 1994, os argentinos avançaram da fase de grupos, mas caíram nas oitavas diante da Romênia.

A França voltou a aparecer no caminho brasileiro em 1998, quando venceu a decisão por 3 a 0. Na Copa de 2002, porém, os atuais campeões foram eliminados ainda na fase de grupos.

O roteiro se repetiu em 2006. Novamente a França tirou o Brasil nas quartas de final, mas, quatro anos depois, caiu ainda na primeira fase da Copa de 2010.

Em 2014, a Alemanha aplicou o histórico 7 a 1 na semifinal. No Mundial seguinte, disputado na Rússia, os alemães protagonizaram uma das maiores surpresas da competição ao serem eliminados na fase de grupos.

A Bélgica, responsável por eliminar o Brasil nas quartas de final de 2018, também não conseguiu manter o bom desempenho na edição seguinte, sendo eliminada ainda na fase de grupos da Copa de 2022.

Por fim, foi a vez da Croácia. Após eliminar a Seleção Brasileira nos pênaltis, nas quartas de final do Mundial do Catar, os croatas não passaram do primeiro duelo eliminatório em 2026 e acabaram derrotados por Portugal.