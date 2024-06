Brasil x México: onde assistir, horário e escalações pelo Amistoso Internacional

O Brasil enfrenta o México neste sábado, 8 de junho de 2024, às 21h30, no estádio Kyle Field, no Texas, EUA. A partida é válida pelo Amistoso Internacional e terá transmissão na Globo e SporTV.

Atualmente, a Seleção Brasileira está se preparando para a Copa América, com a estreia marcada para o dia 24 de junho contra a Costa Rica, em Los Angeles. Além do México, o Brasil ainda enfrentará os Estados Unidos no dia 12 de junho em Orlando, onde está sendo realizada a preparação comandada por Dorival Junior. A Seleção Brasileira busca manter o bom desempenho em amistosos antes de iniciar a competição continental.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil x México hoje pelo Amistoso Internacional?

O jogo deste sábado, 22h, entre Brasil e México terá transmissão ao vivo na Globo e SporTV.

Como assistir online o jogo do Brasil x México hoje?

Você pode assistir a partida online pelo GloboPlay e SporTV.

