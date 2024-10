O atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), lidera a disputa pela prefeitura de Porto Alegre com 55,7% dos votos válidos, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada neste sábado, 5.

Essa é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que acontece no próximo domingo, 6.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Na segunda posição, Maria do Rosário (PT) aparece com 22,6%, seguida por Juliana Brizola (PDT), que registra 16,2%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, as duas candidatas estão tecnicamente empatadas.

Felipe Camozzato (NOVO) tem 5% e os demais candidatos não passam de 1%.

Na comparação do levantamento anterior do instituto, divulgado em 25 de setembro, Melo se manteve na liderança, mas sem grandes oscilações. Rosário e Brizola seguem empatadas tecnicamente.

Pesquisa de votos válidos para prefeito de Porto Alegre

Sebastião Melo : 55,7%

: 55,7% Maria do Rosário : 22,6%

: 22,6% Juliana Brizola : 16,2%

: 16,2% Felipe Camozzato : 5%

: 5% Carlos Alan : 0,3%

: 0,3% Fabiana Sanguiné : 0,1%

: 0,1% Luciano Do Mlb : 0,1%

: 0,1% Cesar Pontes: 0,0%

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como RS-08807/2024 e ouviu 800 pessoas entre os dias 2 a 4 de outubro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa para prefeito de Porto Alegre

Sebastião Melo : 51,6%

: 51,6% Maria do Rosário : 20,9%

: 20,9% Juliana Brizola : 15,0%

: 15,0% Felipe Camozzato : 4,6%

: 4,6% Carlos Alan : 0,3%

: 0,3% Fabiana Sanguiné : 0,1%

: 0,1% Luciano Do Mlb : 0,1%

: 0,1% Ninguém/Branco/Nulo : 2,9%

: 2,9% Indeciso : 4,6%

: 4,6% Cesar Pontes: 0,0%