Bola de Ouro 2023: Lionel Messi supera Haaland e vence prêmio pela 8ª vez; Vini Jr. é o 6º

Nesta segunda-feira, 30, a France Football divulgou os vencedores do prêmio Bola de Ouro de 2023. O tradicional troféu consagrou o "melhor jogador do mundo" e a "melhor jogadora do mundo" na temporada 2022/23.

Nesta edição, o vencedor da Bola de Ouro Masculina foi o jogador argentino Lionel Messi, que atualmente joga pelo Inter Miami. O prêmio Feminino foi para a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona FC.

Único brasileiro na lista, Vinicius Júnior acabou ficando na sexta colocação. O jogador do Real Madrid parou na semifinal da Champions League na temporada passada e venceu apenas a Copa do Rei.

O francês Karim Benzema era o atual vencedor entre os homens. Já entre as mulheres, a atual campeã era Alexia Putellas.

Veja quem são os ganhadores da Bola de Ouro de 2023

Bola de Ouro masculina: Lionel Messi

Bola de Ouro feminina: Aitana Bonmatí

Troféu Yashin: Dibu Martínez

Troféu Kopa: Jude Bellingham

Clube do ano: Manchester City

Troféu Gerd Müller: Erling Haaland

Prêmio Sócrates: Vinicius Jr.

Confira o ranking completo

1º Lionel Messi (PSG/Inter Miami e Argentina)

2º Haaland (Manchester City e Noruega)

3º Mbappé (PSG e França)

4º De Bruyne (Manchester City e Bélgica

5º Rodri (Manchester City e Espanha)

6º Vinicius Júnior (Real Madrid e Brasil)

7º Álvarez (Manchester City e Argentina)

8º Osimhen (Napoli e Nigéria)

9º Bernardo Silva (Manchester City e Portugal)

10º Modric (Real Madrid e Croácia)

11º Salah (Liverpool e Egito)

12º Lewandowski (Barcelona e Polônia)

13º Bono: (Sevilla/Al-Hilal e Marrocos)

14º Gündogan (Manchester City/Barcelona e Alemanha)

15º Emiliano Martínez (Aston Villa e Argentina)

16º Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad e França)

17º Kvaratskhelia (Napoli e Geórgia)

18º Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid e Inglaterra)

19º Harry Kane (Tottenham/Bayern de Munique e Inglaterra)

20º Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)

21º Antoine Griezmann (Atlético de Madrid e França)

22º Kim Min-Jae (Bayern de Munique e Coreia do Sul)

23º André Onana (Inter de Milão/Manchester United e Camarões)

24º Bukayo Saka (Arsenal e Inglaterra)

25º Josko Gvardiol (Manchester City e Croácia)

26º Jamal Musiala (Bayern de Munique e Alemanha)

27º Nico Barella (Inter de Milão e Itália)

28º Martin Ödegaard (Arsenal e Noruega)

28º Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG e França)

30º Rúben Dias (Manchester City e Portugal)

Quantas Bolas de Ouro tem o Messi?

O craque argentino tem ao todo sete bolas de ouro

Messi e Cristiano Ronaldo, os maiores vencedores

O argentino Lionel Messi foi o grande vencedor até hoje da Bola de Ouro, com sete conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021). Quatro desses títulos aconteceram com a premiação unificada com a Fifa. Com as premiações separadas, ele venceu o Fifa The Best em 2009 e 2019.

Este ano Messi nem sequer esteve entre os 30 pré-selecionados pela France Football, algo que não acontecia desde 2004. Cristiano Ronaldo, seu principal rival nos últimos anos, venceu a Bola de Ouro em cinco ocasiões (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Este ano Cristiano Ronaldo está entre os pré-selecionados, mas sem chance de vencer

O croata Luka Modric foi o único jogador a interromper a supremacia de Messi e Cristiano Ronaldo desde 2008. O atacante do Real Madrid ganhou em 2018.