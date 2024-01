Por que Zagallo gostava do número 13?

Nesta sexta-feira, 5, faleceu o ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo. O 'Velho Lobo' morreu aos 92 anos, no Hospital Barra D'or, no Rio, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Ex-jogador e técnico, o brasileiro é considerado o único tetracampeão do mundo. Zagallo conquistou a vitória em quatro Copas do Mundo: duas como jogador (1958 e 1962), duas como treinador (1970) e uma como coordenador técnico (1994).

Durante toda sua carreira, Zagallo carregou o número 13 como um símbolo de sorte, e a responsável por criar a superstição foi a esposa. Alcina de Castro Zagallo, ou Dona Alcina, foi casada por 57 anos com o 'Velho Lobo'. Ela faleceu em 2012, aos 80 anos, após uma internação com insuficiência respiratória. Entenda a história por trás da conexão de Zagallo com o 13:

Por que Zagallo gosta do número 13?

Muito religiosa, Dona Alcina era devota de Santo Antônio e a principal responsável pela devoção do marido ao número 13, já que é em 13 de junho que se comemora o dia de Santo Antônio.

Zagallo já era devoto de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu para três crianças em Fátima, Portugal, também num dia 13, em maio;

O casamento dos dois foi em 13 de janeiro de 1955, quando o jogador passou a adotar o número de vez.

Ao longo da carreira e também na vida pessoal, Zagallo usou o número nas camisas como um símbolo da sorte.

Ele também tentava encontrar o valor em palavras, como a frase "Brasil campeão", que tem 13 letras.

(Com informações do Globo)

