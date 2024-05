O que significam FYI, MVP, Gap? Saiba quais são os termos corporativos mais usados

Ter domínio do inglês e de outros idiomas acaba sendo uma qualificação fundamental para o sucesso em algumas carreiras, mas para quem não tem muita afinidade, é sempre bom se atualizar com palavras estrangeiras que acabam sendo usadas em muitas atividades do dia a dia.

Para você não ficar perdido em uma entrevista de emprego ou reunião, a Preply, plataforma online ucraniana de aprendizagem de idiomas, fez um levantamento nos últimos 12 meses sobre as palavras mais buscadas na internet, usando a ferramenta Google Ads.

Abaixo, veja os 12 termos estrangeiros mais buscados pelos brasileiros:

Feedback

Finalizou aquele projeto e descobriu que gostariam de te dar um feedback sobre ele?

“Isso apenas significa que alguém pretende manifestar uma opinião ou ponto de vista sobre a sua iniciativa — seja por meio de críticas, elogios ou sugestões de melhoria”, diz Sylvia Johnson, líder de Metodologia da Preply.

MVP

Para compreender o significado de MVP Johnson afirma que é preciso, antes, entender a palavra que origina essa sigla tão comum nos ambientes profissionais: "Minimum Viable Product", que na tradução para o português seria "Produto Mínimo Viável".

“De forma geral, estamos falando de uma estratégia de desenvolvimento de produtos ou serviços que consiste em lançar no mercado uma versão simplificada do projeto, apenas com os recursos essenciais para atender às necessidades básicas dos usuários. O objetivo, nesse sentido, seria validar a ideia do produto com o mínimo de esforço e investimento possível, permitindo que a equipe colete feedback e ajuste possíveis problemas iniciais.”

Gap

Do inglês “lacuna”, “vão” ou, ainda, “intervalo”, esse termo tem sido utilizado dentro das empresas para se referir a uma discrepância, diferença ou falta de algo, seja em termos de desempenho, expectativas, habilidades, conhecimento ou recursos, diz a executiva.

“Como exemplo, dizer que um profissional vem analisando possíveis “gaps” dentro de uma companhia seria o mesmo que dizer que ele está identificando diferenças entre o estado desejado da organização e aquele que de fato se manifesta na prática.”

PR

Quando citada corporativamente, a sigla está relacionada à função de “Public Relations” — o equivalente em inglês para o nosso “Relações Públicas”.

“Esse profissional tem como maior objetivo promover e fortalecer a reputação da empresa com clientes, investidores, comunidades e um público em especial: a imprensa”, afirma Johnson.

Workshop

Se você sente que tem ouvido cada vez mais essa palavra nos últimos anos, talvez seja porque “workshop” é, sem dúvidas, uma das palavras mais assimiladas pelas equipes brasileiras nos últimos anos — com ainda mais força dentro de setores como o de Negócios, Empreendedorismo e Treinamento Pessoal.

“Normalmente designa um tipo de evento bastante comum no mercado profissional ou acadêmico, como encontros nos quais, mais do que aprenderem teoricamente sobre um assunto, os interessados têm a oportunidade de tirar suas dúvidas e praticá-lo de forma interativa com os demais ouvintes”, diz Johnson.

Business

"Negócio", "empresa" ou, ainda, "comércio": essas são algumas das muitas palavras em português equivalentes a "business".

“Business é um outro termo coringa no mundo do trabalho e que geralmente é utilizada para descrever simplesmente qualquer organização — de pequenas redes locais até grandes corporações multinacionais.”

Coffee Break

“Residentes de países de língua inglesa tendem a chamar de coffee break, expressão equivalente à nossa amada pausa para o café”, diz a executiva.

Layout

Facilmente traduzida como “arranjo” ou “disposição”, estamos nos referindo à organização visual do texto, imagens, cores e outros atributos de uma página impressa ou digital, cartaz ou folheto.

“Falar que se está cuidando do “layout de um site”, por exemplo, seria o mesmo que dizer que se preocupa com a forma como funcionalidades como menus de navegação, botões e rodapés estão posicionados, de forma a criar uma experiência de navegação eficiente e agradável”, diz Johnson.

Slogan

O “slogan” (“bordão”, “lema”) está relacionado às famosas frases curtas usadas para representar a essência de uma marca, produto ou campanha publicitária.

“Na dúvida, basta se lembrar dos tradicionais “amo muito tudo isso”, do McDonalds, e “todo mundo usa”, da Havaianas — presentes na memória de muitos consumidores.”

Check Out

“Sair”, “finalizar”, “concluir” - “check out” é mais um desses casos em que um mesmo termo significará coisas diferentes de acordo com o contexto, afirma a executiva.

“Dentro do setor de compras e varejo, por exemplo, a palavra se refere ao processo final de uma transação de compra, onde o cliente finaliza a aquisição e faz o pagamento. No segmento de hotelaria, por outro lado, ele é usado para caracterizar o processo de saída de um hotel, pousada ou outro tipo de alojamento”, diz.

FYI

Tão logo os primeiros sistemas de mensagens eletrônicas começaram a ser inseridos no ambiente corporativo, seus usuários popularizaram o uso de uma sigla específica durante o envio de certos e-mails, que indicaria ao destinatário algo como: “este conteúdo que te encaminhei é apenas algo para seu conhecimento”.

“Assim surgia a popular FYI, abreviação para ‘For Your Information’, e o equivalente ao nosso “PSC”, adicionado ao assunto ou corpo de um e-mail para sintetizar a expressão ‘Para Seu Conhecimento’. Foi criado para ser prático”, afirma a executiva.

Follow Up

Entre os dominadores do corporativês, quem utiliza o termo “follow up” geralmente o faz para enfatizar que se está dando continuidade a um contato anterior, quer seja no contexto de uma ligação de vendas, negociação via e-mail, alinhamento com a própria equipe ou reunião entre outros times.

“A escolha da palavra, aliás, não acontece por acaso: trata-se de uma expressão em inglês que traz em si mesma a noção de "prosseguimento” ou “acompanhamento”, o que a torna bastante popular entre vendedores, recrutadores, profissionais de Relações Públicas e demais profissionais de atendimento ao cliente. Ou seja: se você recebeu o aviso de “follow up” em alguma mensagem, é provável que alguém esteja querendo retomar uma conversa ainda não concluída”, afirma Johnson.