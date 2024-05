Deutsche Bank vai participar de projeto para testar tokenização em Singapura

O Deutsche Bank, um banco de investimento multinacional alemão, está colaborando com o banco central de Singapura em um projeto que busca estudar o potencial da tokenização de ativos. Conhecido como Projeto Guardian, a iniciativa tem como foco mercados de financiamento por atacado e aplicações financeiras descentralizadas (DeFi).

Como parte da colaboração, o Deutsche Bank vai testar uma arquitetura aberta e uma plataforma blockchain interoperável para atender fundos tokenizados e digitais. O banco também pretende propor padrões de protocolo e identificará a melhor abordagem para contribuir para o progresso da indústria, de acordo com um comunicado.

O chefe de valores mobiliários e tecnologia do Deutsche Bank para a Ásia-Pacífico, Boon-Hiong Chan, será o líder do banco no Projeto Guardian. Espera-se que o banco trabalhe em colaboração com a Memento Blockchain, uma plataforma baseada em software voltada para DeFi e gerenciamento de ativos digitais.

O Deutsche Bank e a Memento Blockchain trabalharam juntos anteriormente em 2022 e 2023, concluindo com sucesso uma prova de conceito conhecida como Projeto DAMA, que se refere ao acesso ao gerenciamento de ativos digitais.

A iniciativa buscou desbloquear o potencial para uma solução mais eficiente, segura e flexível para gestão de fundos digitais e serviços de investimento.

“O Deutsche Bank e o Projeto Guardian estão liderando a inovação no sentido de estabelecer os sistemas abertos que permitirão o uso da tecnologia blockchain", observou Sergey Gorbunov, CEO da Interop Labs, focada na interoperabilidade de blockchains.

Iniciado pelo banco central de Singapura e lançado em 2022, o Projeto Guardian é uma iniciativa colaborativa entre a autarquia e outros reguladores no mercado financeiro, incluindo a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, a Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça e a Agência de Serviços Financeiros do Japão.

Além do Projeto Guardian, o regulador de Singapura também está envolvido no "Projeto Mariana", criado pelo Bank for International Settlements (BIS), que é conhecido como o "banco central dos bancos centrais". O objetivo da iniciativa é testar e garantir a interoperabilidade entre CBDCs para facilitar transações transfronteiriças.