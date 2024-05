Tottenham x Manchester City: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Tottenham e o Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 16h, no Tottenham Stadium, na Inglaterra. A partida é válida pela 34º rodada da Premier League e terá transmissão da ESPN e Star+ .

O vice-líder, com 85 pontos e um jogo a menos que o líder Arsenal, é o atual tricampeão City. Se vencer, retomará a liderança. Com apenas uma rodada restante na competição, estarão bem posicionados para conquistar o tetra no domingo, diante do West Ham.

Por outro lado, o Tottenham precisa da vitória. Atualmente em quinto lugar, com 53 pontos, está cinco pontos atrás do Aston Villa (que perdeu na segunda-feira, encerrando a 36ª rodada). Se o Tottenham vencer, continuará na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. No entanto, qualquer tropeço significará que terá que se contentar com uma vaga na Liga Europa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Tottenham x Manchester City hoje pela Premier League?

O jogo desta terça-feira, 16h, entre o Tottenham x Manchester City terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+ .

Como assistir online o jogo do Tottenham x Manchester City hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City hoje pela Premier League?

O jogo desta terça-feira, 16h, entre o Tottenham x Manchester City terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+ .

Como assistir online o jogo do Manchester City hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Manchester City

Ederson; Walker, Stones, Dias e Gvardiol; Silva, Rodri e De Bruyne; Doku, Haaland e Foden.

Técnico: Pep Guardiola.

Provável escalação do Tottenham

Vicario; Porro, Romero, Van de Vem e Emerson; Sarr e Bentancur; Kulusevski, Maddison e Johnson; Son.