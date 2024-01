Com morte de Zagallo, Dino Sani se torna o mais velho campeão do mundo vivo; lista

Com a morte de Zagallo, último titular da final da Copa de 1958 a dizer adeus, o posto de mais velho campeão do mundo vivo foi passado para um outro ex-jogador: o brasileiro Dino Sani, de 91 anos. O ex-volante foi companheiro do Velho Lobo no título Mundial de 1958, na Suécia, embora não fizesse parte do time titular.

Segundo o levantamento feito pelo Torcedores.com, outros cinco ex-jogadores brasileiros aparecem entre os campeões do mundo mais velhos vivos. Três venceram o Mundial de 1958 — Pepe, Moacyr e Mazzola —, um foi campeão de 1962 — foi o caso de Amarildo — e um conquistou o título em 1970 — Brito.

Além dos brasileiros, dois jogadores da Inglaterra, presentes na conquista de 1966, também estão vivos. George Eastman e Terry Paine, que integraram aquela equipe que derrotou a Alemanha na final, são os jogadores na lista dos campeões do mundo mais velhos vivos integraram aquela equipe que derrotou a Alemanha na final.

Os campeões do mundo mais velhos vivos:

Dino Sani (Brasil) - 91 anos

Pepe (Brasil) - 88 anos

Moacyr (Brasil) - 87 anos

George Eastman (Inglaterra) - 87 anos

Mazzola (Brasil) - 85 anos

Terry Paine (Inglaterra) - 84 anos

Amarildo (Brasil) - 84 anos

Brito (Brasil) - 84 anos

