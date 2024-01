Família de Zagallo: lenda do futebol tinha filho treinador, neto DJ e pai ídolo do CRB

O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo morreu, nesta sexta-feira, aos 92 anos, no Hospital Barra D'or, no Rio, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

A condição ocorre quando dois ou mais órgãos têm suas funções comprometidas. Em situações como essa, é necessário realizar intervenções médicas, para manter o equilíbrio do organismo.

Viúvo de Alcina de Castro, Zagallo deixa quatro filhos: Maria Emilia de Castro Zagallo, Maria Cristina de Castro Zagallo, Mário César Zagallo e Paulo Jorge de Castro Zagallo.

História da Copa do Mundo não pode ser contada sem Zagallo, diz presidente da Fifa

Mãe dos filhos

Alcina de Castro Zagallo morreu aos 80 anos em 2012 após uma internação de dois meses na Casa de Saúde São José, no Humaitá, com insuficiência respiratória. Dona Alcina, como era conhecida, teve quatro filhos com o ex-treinador da seleção brasileira. Eles se conheceram no bairro da Tijuca, quando Zagallo atuava no América, e se casaram na Igreja dos Capuchinhos em 13 de janeiro de 1955.

Muito religiosa, Dona Alcina era devota de Santo Antônio e a principal responsável pela devoção do marido ao número 13, já que é em 13 de junho que se comemora o dia de Santo Antônio. Zagallo já era devoto de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu para três crianças em Fátima, Portugal, também num dia 13, em maio.

Relação com o pai

Uma outra curiosidade sobre a família é que o pai do tetracampeão mundial, Haroldo Cardoso Zagallo, ídolo do CRB, não queria que o filho estivesse envolvido com futebol e tinha planos para que ele estudasse contabilidade. O plano de Haroldo era que Zagallo trabalhasse na representação carioca da fábrica de tecidos da família.

No entanto, Zagallo se apaixonou pelo futebol desde os primeiros jogos na várzea e seu sonho era seguir os passos do pai, que ajudou a implementar o esporte no Brasil. Haroldo estudou em colégios na Inglaterra e por lá que começou a jogar football. Quando retornou ao país, ele ajudou a implementar o esporte no CRB, onde foi jogador profissional do clube alagoano entre 1916 e 1922.

O pai de Zagallo esteve presente nos primeiros registros de uma partida de futebol do time alagoano, no dia 10 de junho de 1916, em um jogo-treino entre os atletas do próprio CRB. Haroldo ficou conhecido como o "Rei do Dribling" por sua velocidade e facilidade em superar os adversários em campo.

Buscando seguir os passos de seu pai, Zagallo, aos 16 anos, entrou no time infantil do América e quando a brincadeira começou a ficar séria, o irmão Fernando Henrique ajudou a convencer o pai que era contrário à ideia e queria que o caçula trabalhasse no escritório da Fábrica Alexandria do Bom Parto, uma indústria de tecidos da família.

Filhos e netos

A tradição de amor de ao esporte seguiu, no entanto, para além do treinador da seleção brasileira. O filho mais velho, Paulo Jorge de Castro Zagallo, já treinou diversas equipes do futebol brasileiro, entre elas o Botafogo, o Goiás, o Madureira e o América, do Rio de Janeiro. Além disso, Paulo Zagallo foi treinador da seleção brasileira de futebol masculino nas categorias sub-18 e sub-20.

Um dos netos do ídolo mundial, no entanto, segue carreira em outro campo: o musical. Mario Jorge Lobo Zagallo Neto, que recebeu o mesmo nome do avô, é DJ e se apresenta como ZAG.

(Com O Globo)