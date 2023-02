Pau que bate em City, baterá na Liga de Futebol de Francisco?

O Manchester City, clube inglês com investimento bilionário gerido por um grupo dos Emirados Árabes Unidos, é acusado de violar regras financeiras da Premier League. O City teria cometido mais de uma centena de infrações financeiras nos últimos anos, além de não ter colaborado para que a liga inglesa o investigasse.

As supostas violações recaem inclusive no pagamento de salários de jogadores e sua Comissão Técnica. Além disso, a acusação envolve infrações nas regras de sustentabilidade da Premier League e o regulamento no licenciamento na Uefa.

Em um momento de enormes discussões sobre o nascimento de uma Liga para o Futebol brasileiro, muito tem se falado sobre a divisão de receitas para os clubes. Libra e Liga Forte Futebol (LFF) tentam, cada uma, liderar o processo. Obviamente o assunto é importante, mas não podemos restringir a discussão a esse ponto.

Se vivemos uma era de SAFs (Sociedade Anônima do Futebol), com muitos investidores estrangeiros interessados em nosso futebol, tão importante quanto a divisão de receitas geradas pela própria Liga, será discutir normas e legalidades advindas além dela. Investimentos e aportes extras não só serão possíveis e ou prováveis, como estão e estarão previstos contratualmente. Quais as regras?

Sempre falamos que o Brasil tem muito a aprender com Ligas estrangeiras (não apenas do futebol). A melhor forma de aprender não reside apenas em replicar o que dá certo, mas entender os erros alheios para que não aconteçam no nosso espaço. Se a divisão de receitas da Premier League é exemplo para muitos, veremos como se dará a pena (se é que será efetiva) ao Manchester City diante de tantas violações para entender o nível de cerco que teremos com os aportes que virão para nossos clubes.

*Vinicius Lordello é especialista em gestão de reputação e crises no esporte