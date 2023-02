Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 15; onde assistir ao vivo e horários

Oitavas de final da Champions League, clássico na Inglaterra e rodada dos campeonatos estaduais são os destaques desta quarta-feira de futebol.

Pela Champions, o Borrusia Dortmund encara o Chelsea na Alemanha. Na Inglaterra, destaque para o confronto entre líder e vice-líder, Arsenal e Manchester City.

No Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta o Inter de Limeira buscando manter a liderança do grupo e no Carioca, destaque para o primeiro confronto do Flamengo depois do Mundial.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League

17h - Borussia Dortmund x Chelsea - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 17h - Club Brugge x Benfica - Space e HBO Max

Copa Libertadores

21h - Nacional-EQU x Nacional Potosí - ESPN4 e Star+

Campeonato Paulista

15h - Água Santa x Red Bull Bragantino - Paulistão Play e Premiere

- Paulistão Play e Premiere 19h30 - Guarani x São Bernardo - Paulistão Play e Premiere

- Paulistão Play e Premiere 20h30 - Portuguesa x Ferroviária - TNT, HBO Max, Paulistão Play e Premiere

- TNT, HBO Max, Paulistão Play e Premiere 21h15 - São Paulo x Inter de Limeira - Record TV, Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

21h10 - Volta Redonda x Flamengo - Band e Bandsports

Campeonato Goiano

19h30 - Aparecidense x Vila Nova - DAZN

- DAZN 19h30 - Atlético-GO x Goianésia - DAZN

- DAZN 19h30 - Morrinhos x Goiás - DAZN

Campeonato Paranaense

20h - Coritiba x Londrina - NSports e TV Coxa Prime

Copa do Nordeste

19h30 - Sergipe x Vitória - Nosso Futebol

- Nosso Futebol 21h30 - ABC x Sampaio Corrêa - Nosso Futebol

- Nosso Futebol 21h30 - Náutico x Fluminense-PI - Nosso Futebol

Campeonato Espanhol

17h - Real Madrid x Elche - Star+

Campeonato Inglês

16h30 - Arsenal x Manchester City - ESPN e Star+

