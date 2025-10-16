Santos vence Corinthians, Palmeiras goleia: veja resultados dos jogos e tabela do Brasileirão

Na quarta-feira, 15 de outubro, o Campeonato Brasileiro proporcionou uma série de emoções e resultados importantes, com destaque para os clássicos regionais.

Em um dia repleto de disputas acirradas, o Santos levou a melhor sobre o Corinthians, enquanto Flamengo e Botafogo também se enfrentaram com vitória rubro-negra.

A rodada ainda trouxe empates polêmicos e viradas impressionantes, com o Palmeiras goleando o Red Bull Bragantino e o Atlético-MG dividindo pontos com o Cruzeiro.

Confira os detalhes dos jogos que marcaram a 28ª rodada da Série A do Brasileirão:

⚽ Santos 3 x 1 Corinthians

O Santos deu uma resposta decisiva à pressão que vinha enfrentando no Campeonato Brasileiro. Em um clássico contra o Corinthians, o time santista venceu por 3 a 1, em uma atuação de alto nível no primeiro tempo, que dominou o arquirrival e lhe garantiu uma vitória confortável na Vila Belmiro. Zé Rafael, Barreal (com um golaço) e Rollheiser marcaram os gols do Peixe, enquanto Raniele descontou para o Corinthians. Com o resultado, o Santos subiu para 31 pontos, ficando a apenas dois do rival, que permanece com 33 pontos. O Peixe, no momento, está seis pontos acima da zona de rebaixamento.

O clássico também contou com a presença de Neymar, ainda desfalque da equipe, mas que assistiu ao jogo de um camarote. O craque esteve no gramado antes da partida para tirar fotos com a filha Mavie.

⚽ Flamengo 3 x 0 Botafogo

O Flamengo saiu vitorioso no clássico contra o Botafogo, vencendo por 3 a 0 no Nilton Santos. O time rubro-negro, que não vinha apresentando boas sequências de resultados, mostrou paciência e precisão ofensiva para derrotar o Alvinegro. Este resultado é importante para dar confiança ao Flamengo, que se prepara para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, em um confronto direto pelo título do Campeonato Brasileiro.

A vitória contra o Botafogo foi a primeira partida do Flamengo após a Data Fifa, e o time se mostrou mais sólido, principalmente em sua ofensiva. Com isso, o Flamengo dá mais um passo rumo ao topo da tabela, enquanto aguarda a partida do Palmeiras para se manter firme na briga pelo título.

⚽ Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro

No clássico mineiro, Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 1 a 1, em uma partida marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem. O Galo teve a chance de melhorar sua situação contra o rebaixamento ao jogar com um a mais desde os oito minutos do segundo tempo, após a expulsão de Kaio Jorge, que fez um sinal de roubo com as mãos logo após o empate do time atleticano.

Este empate não foi bom para nenhum dos times. O Atlético-MG permanece em 14º lugar, com 33 pontos, ainda ameaçado pela zona de rebaixamento, enquanto o Cruzeiro, com 53 pontos, está em terceiro lugar e vê sua distância para os líderes Palmeiras e Flamengo aumentar.

⚽ Palmeiras 5 x 1 Red Bull Bragantino

O Palmeiras segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite de quarta-feira, no Allianz Parque, o Verdão venceu o Red Bull Bragantino por 5 a 1, em uma virada impressionante. O time de Abel Ferreira saiu atrás no placar, após um pênalti convertido por Jhon Jhon, ex-jogador da base palestrina, mas reagiu com gols de Bruno Fuchs, Vitor Roque (2x), Felipe Anderson e Flaco López.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 61 pontos e manteve a liderança, com três pontos de vantagem sobre o Flamengo, que venceu o Botafogo por 3 a 0. O time alviverde segue sólido na disputa pelo título, enquanto o Bragantino, com o revés, viu suas chances de alcançar os primeiros colocados se distanciar.

⚽ Sport 1 x 1 Ceará

Na Ilha do Retiro, Sport e Ceará empataram por 1 a 1. Pedro Raul, do Ceará, e Igor Cariús, do Sport, marcaram os gols da partida na segunda etapa. Com o empate, o Sport se manteve na lanterna da competição, com 17 pontos, e segue a 16 pontos de distância do Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Ceará ficou na 10ª colocação, com 35 pontos, ainda distante da zona de classificação para a Copa Libertadores.

⚽ Mirasssol 3 x 1 Internacional

O Mirassol continuou sua impressionante campanha no Campeonato Brasileiro, vencendo o Internacional por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (15), no Estádio José Maria de Campos Maia, em partida válida pela 28ª rodada. Reinaldo, um dos grandes nomes da vitória, marcou o segundo gol e alcançou a marca de 10 gols no torneio. Além disso, o lateral esquerdo deu a assistência para Negueba, que fechou o placar com o terceiro gol do Leão.

Com a segunda vitória consecutiva, o Mirassol chegou a 49 pontos e ampliou para seis pontos sua vantagem sobre Botafogo e Bahia. No entanto, o time baiano ainda tem duas partidas a menos. Por outro lado, o Internacional permanece com 32 pontos, em 15º lugar, e segue ameaçado pelo rebaixamento.