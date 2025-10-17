Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 17: onde assistir ao vivo e horários

PSG entra em campo pelo Francês, além da tradicional Série B e a volta da Bundesliga

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14h42.

Nesta sexta-feira, a bola rola em diversos campeonatos pelo mundo. Os torcedores já estavam com saudades de ver seu time jogando no final de semana depois da Data Fifa. Tem futebol para todos os gostos - do Sauditão à Série B. Confira

Campeonato Saudita

  • Al Ahli x Al Shabab – ⏰ 15h
    📡 Canal GOAT
    🕒 Tempo Real

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

  • Jong Ajax x Jong PSV – ⏰ 15h
    📡 Canal CaloSalvador
    🕒 Tempo Real

Taça de Portugal

  • Chaves x Benfica – ⏰ 15h30
    📡 N Sports
    🕒 Tempo Real

Campeonato Alemão

  • Union Berlin x Borussia Mönchengladbach – ⏰ 15h30
    📡 Canal GOAT, Sportv e OneFootball
    🕒 Tempo Real

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • Virtus Ertella x Sampdoria – ⏰ 15h30
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • Alcione x Inter de Milão sub-23 – ⏰ 15h30
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real

Campeonato Francês

  • PSG x Strasbourg – ⏰ 15h45
    📡 CazéTV
    🕒 Tempo Real

Campeonato Belga

  • Standard Liège x Royal Antuérpia – ⏰ 15h45
    📡 DAZN
    🕒 Tempo Real

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • Middlesbrough x Ipswich – ⏰ 16h
    📡 ESPN 2 e Disney+
    🕒 Tempo Real

Campeonato Espanhol

  • Oviedo x Espanyol – ⏰ 16h
    📡 ESPN 3 e Disney+
    🕒 Tempo Real

🌍 Mundial Feminino Sub-17

  • Marrocos sub-17 (F) x Brasil sub-17 (F) – ⏰ 16h
    📡 CazéTV e FIFA+
    🕒 Sem tempo real disponível

Campeonato Argentino

  • Racing x Aldosivi – ⏰ 19h
    📡 ESPN 3 e Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Lanús x Godoy Cruz – ⏰ 21h15
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real

Campeonato Uruguaio

  • Boston River x Danubio – ⏰ 20h
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real

Brasileirão Série B

  • Amazonas x Novorizontino – ⏰ 20h
    📡 SportyNet, ESPN e Disney+
    🕒 Tempo Real

Campeonato Mexicano

  • Atlético San Luis x Atlas – ⏰ 0h
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real
Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeu

Mais de Esporte

Los Angeles planeja expansão de US$ 1 bilhão no Centro de Convenções antes das Olimpíadas de 2028

Piloto Carlos Sainz mantém críticas à cobertura televisiva do GP de Singapura de F1

Para 72% dos torcedores, Palmeiras é beneficiado pela arbitragem, diz pesquisa

Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Mais na Exame

Brasil

Fim de semana com queda de temperatura no Sudeste e temporais no Sul; veja a previsão

Inteligência Artificial

Semana de trabalho de 3 dias pode estar mais perto do que nunca graças à IA

Mercados

Ibovespa opera em alta e recupera os 143 mil pontos

Casual

Under Armour aposta nos esportes coletivos para conquistar a geração Z