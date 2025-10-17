Jogos de hoje, sexta-feira, 17: onde assistir ao vivo e horários

Nesta sexta-feira, a bola rola em diversos campeonatos pelo mundo. Os torcedores já estavam com saudades de ver seu time jogando no final de semana depois da Data Fifa. Tem futebol para todos os gostos - do Sauditão à Série B. Confira
Campeonato Saudita
- Al Ahli x Al Shabab – ⏰ 15h
📡 Canal GOAT
🕒 Tempo Real
Campeonato Holandês (Segunda Divisão)
- Jong Ajax x Jong PSV – ⏰ 15h
📡 Canal CaloSalvador
🕒 Tempo Real
Taça de Portugal
- Chaves x Benfica – ⏰ 15h30
📡 N Sports
🕒 Tempo Real
Campeonato Alemão
- Union Berlin x Borussia Mönchengladbach – ⏰ 15h30
📡 Canal GOAT, Sportv e OneFootball
🕒 Tempo Real
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- Virtus Ertella x Sampdoria – ⏰ 15h30
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- Alcione x Inter de Milão sub-23 – ⏰ 15h30
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
Campeonato Francês
- PSG x Strasbourg – ⏰ 15h45
📡 CazéTV
🕒 Tempo Real
Campeonato Belga
- Standard Liège x Royal Antuérpia – ⏰ 15h45
📡 DAZN
🕒 Tempo Real
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- Middlesbrough x Ipswich – ⏰ 16h
📡 ESPN 2 e Disney+
🕒 Tempo Real
Campeonato Espanhol
- Oviedo x Espanyol – ⏰ 16h
📡 ESPN 3 e Disney+
🕒 Tempo Real
🌍 Mundial Feminino Sub-17
- Marrocos sub-17 (F) x Brasil sub-17 (F) – ⏰ 16h
📡 CazéTV e FIFA+
🕒 Sem tempo real disponível
Campeonato Argentino
- Racing x Aldosivi – ⏰ 19h
📡 ESPN 3 e Disney+
🕒 Tempo Real
- Lanús x Godoy Cruz – ⏰ 21h15
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
Campeonato Uruguaio
- Boston River x Danubio – ⏰ 20h
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
Brasileirão Série B
- Amazonas x Novorizontino – ⏰ 20h
📡 SportyNet, ESPN e Disney+
🕒 Tempo Real
Campeonato Mexicano
- Atlético San Luis x Atlas – ⏰ 0h
📡 Disney+
🕒 Tempo Real