Jogos de hoje, sexta-feira, 17: onde assistir ao vivo e horários

Nesta sexta-feira, a bola rola em diversos campeonatos pelo mundo. Os torcedores já estavam com saudades de ver seu time jogando no final de semana depois da Data Fifa. Tem futebol para todos os gostos - do Sauditão à Série B. Confira

Campeonato Saudita

Al Ahli x Al Shabab – ⏰ 15h

📡 Canal GOAT

🕒 Tempo Real

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

Jong Ajax x Jong PSV – ⏰ 15h

📡 Canal CaloSalvador

🕒 Tempo Real

Taça de Portugal

Chaves x Benfica – ⏰ 15h30

📡 N Sports

🕒 Tempo Real

Campeonato Alemão

Union Berlin x Borussia Mönchengladbach – ⏰ 15h30

📡 Canal GOAT, Sportv e OneFootball

🕒 Tempo Real

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Virtus Ertella x Sampdoria – ⏰ 15h30

📡 OneFootball

🕒 Tempo Real

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Alcione x Inter de Milão sub-23 – ⏰ 15h30

📡 OneFootball

🕒 Tempo Real

Campeonato Francês

PSG x Strasbourg – ⏰ 15h45

📡 CazéTV

🕒 Tempo Real

Campeonato Belga

Standard Liège x Royal Antuérpia – ⏰ 15h45

📡 DAZN

🕒 Tempo Real

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Middlesbrough x Ipswich – ⏰ 16h

📡 ESPN 2 e Disney+

🕒 Tempo Real

Campeonato Espanhol

Oviedo x Espanyol – ⏰ 16h

📡 ESPN 3 e Disney+

🕒 Tempo Real

🌍 Mundial Feminino Sub-17

Marrocos sub-17 (F) x Brasil sub-17 (F) – ⏰ 16h

📡 CazéTV e FIFA+

🕒 Sem tempo real disponível

Campeonato Argentino

Racing x Aldosivi – ⏰ 19h

📡 ESPN 3 e Disney+

🕒 Tempo Real

Lanús x Godoy Cruz – ⏰ 21h15

📡 Disney+

🕒 Tempo Real

Campeonato Uruguaio

Boston River x Danubio – ⏰ 20h

📡 Disney+

🕒 Tempo Real

Brasileirão Série B

Amazonas x Novorizontino – ⏰ 20h

📡 SportyNet, ESPN e Disney+

🕒 Tempo Real

Campeonato Mexicano