Panamá x Inglaterra: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Panamá e Inglaterra, apontando favoritismo amplo da seleção inglesa no jogo deste sábado, 27 de junho, pelo Grupo L.

Em termos gerais, a Inglaterra aparece com 78,7% de chance de vitória contra 6,8% do Panamá, enquanto o empate tem 14,5% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória inglesa por 0 a 2, com 14,3% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória inglesa por 0 a 1 com 12,0%, vitória inglesa por 0 a 3 com 11,8%, vitória inglesa por 1 a 2 com 8,0% e vitória inglesa por 0 a 4 com 7,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.