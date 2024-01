Palmeiras x Oeste (SP): onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O Palmeiras e Oeste (SP) se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 17h, na Arena Barueri, na Grande São Paulo. A partida é válida pela fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior.

O confronto decidirá o líder do grupo. O Oeste soma seis pontos e entra neste jogo buscando assegurar a liderança e almejando um bom desempenho na competição em busca de um grande feito para o Rubrão, que está de olho na disputa da Série A-2 do Paulista e procura identificar talentos dentro do elenco sub-20 para isso.

Para enfrentar o Palmeiras, a equipe não deverá enfrentar grandes problemas. Os principais jogadores do elenco local estão prontos para o desafio contra os atuais bicampeões da Copa São Paulo.

Também com seis pontos, o Palmeiras tem a oportunidade de encerrar a fase de grupos no topo da tabela, o que poderia oferecer alguma vantagem nas fases posteriores, evitando longas viagens para disputar suas partidas.

Lucas Andrade planeja escalar a mesma equipe que atuou nas duas primeiras partidas da competição, confiando nos gols de Estevão, seu destaque na Copinha, na tentativa de confirmar a liderança do grupo.

Antes do embate entre Palmeiras e Oeste, União ABC e Queimadense se enfrentam na partida preliminar da última rodada do Grupo 24. Para ambos os times já eliminados da Copinha, o jogo serve apenas para encerrar sua participação na competição.

Provável escalação do Palmeiras

Kaique; Gilberto, Talisca, Gabriel Vareta e Ian; Léo, Patrick e Kauan Santos; Estevão, Luighi e Riquelme Fillipi.

Técnico: Lucas Andrade

Provável escalação do Oeste (SP)

​Mateus Sakaue; Hytalo, Renato, Arthur Mineiro e Kayke; Lucas Tizil, Rhaisson e Joadson; Pimentel, Lucas Alvim e Nycollas.

Técnico: Renan Freitas.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras pela Copinha?

O jogo desta quarta-feira, às 17h, entre Palmeiras x Oeste terá transmissão ao vivo no Cazé TV (Youtube).

Como assistir online o jogo do Palmeiras?

Você pode assistir a partida online no Cazé TV (Youtube).