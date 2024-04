Palmeiras x Liverpool-URU: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O Palmeiras e o Liverpool-URU se enfrentam nesta quinta-feira, 11, às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelo grupo F da Copa Libertadores e terá transmissão da ESPN e Star+.

Pela primeira vez na história de todas as competições sul-americanas, brasileiros e uruguaios se enfrentarão. O Palmeiras chega para esse confronto com um registro de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Enquanto isso, o Liverpool vem de uma sequência de uma vitória, dois empates e duas derrotas.

O time paulista estreou na Libertadores com um empate por 1 a 1 contra o San Lorenzo, na Argentina. Na ocasião, o técnico Abel Ferreira optou por uma escalação de time reserva, visando à final do Paulistão, conquistada pelo Palmeiras no último domingo, 7, contra o Santos.

Agora, espera-se que a equipe entre em campo praticamente com força total em busca da primeira vitória na competição. Endrick, que enfrentou as finais do Paulistão com dores musculares, provavelmente será poupado.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Liverpool-URU hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre Palmeiras x Liverpool-URU terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Liverpool-URU hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marcos Rocha, Richard Ríos, Aníbal Moreno, Luis Guilherme e Raphael Veiga; Rony e José López.

Técnico: Abel Ferreira.

Provável escalação do Liverpool-URU

Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Rosso, Matías de los Santos, Agustin Cayetano e Miguel Samudio; Martin Barrios, Lucas Lemos e Lucas Wasilewsky; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo.