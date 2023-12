Palmeiras empata com Cruzeiro, mas sagra-se campeão do Brasileirão 2023

O Palmeiras é campeão brasileiro de 2023. O Verdão empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 nesta quarta-feira, 6, no estádio do Mineirão, mas se sagrou campeão pela combinação de resultados. Com gol de Endrick, o alviverde garantiu o troféu pelo segundo ano consecutivo.

A equipe paulista entrou em campo praticamente com o título garantido. Para o cenário mudar, o Atlético-MG, então segundo colocado, teria que ter vencido o Bahia por oito gols de diferença.

O primeiro gol foi marcado aos 21 minutos do primeiro tempo. Endrick aproveita uma bobeada da defesa cruzeirense, tenta cavar por cima, porém para na defesa de Rafael Cabral. No rebote, o atacante aproveita a chance e finaliza de pé direito.

Com o resultado, o Palmeiras ganha seu segundo título consecutivo do Brasileirão e o nono no comando de Abel Ferreira. O Verdão chega a sua terceira conquista esse ano, pois venceu a Supercopa do Brasil e o Paulistão.

Atmosfera de campeão

A torcida do Palmeiras se reuniu no Allianz Parque para celebrar o título praticamente garantido. Nas redes sociais, os torcedores também já consideram o time como vencedor.

Verdão sobra nas últimas 10 rodadas!! — Fernando Camargo (@fecamargoreal) December 3, 2023